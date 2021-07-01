Минск готовится к празднованию Дня Независимости

Десятки торговых точек, концерты, масштабные фотозоны. Белорусская столица готовится к празднованию Дня Независимости. Основными локациями станут площадки в Верхнем городе и у Дворца спорта. Развлекательные площадки работать будут с 12 дня до полуночи.

Завершится празднование Дня Независимости большим концертом у стелы "Минск - город-герой". Ярким аккордом станет праздничный салют. В этом году его можно наблюдать на шести локациях: в парках Победы, Уго Чавеса и Павлова, на набережной водохранилища Дрозды, а также на площадках у "Чижовка-Арены" и возле Национальной библиотеки.