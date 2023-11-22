Минск готовится к саммиту глав государств военно-политического блока. Кто из лидеров объединения уже в Беларуси?

Минск встречает глав государств Организации Договора о коллективной безопасности. На завтра намечен важный саммит военно-политического блока. Он пройдет под председательством Президента Беларуси Александра Лукашенко. Главы государств обсудят актуальные проблемы международной и региональной безопасности, определят предстоящие задачи, а также примут ряд документов, которые нацелены на обеспечение интересов коллективной безопасности. Свой приезд на минский саммитподтвердили все лидеры, кроме армянского премьер-министра. Ереван уже не в первый раз отказывается принимать участие в интеграционных мероприятиях.

ОДКБ сегодня - это 6 государств: Беларусь, Россия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Армения. Минск в военно-политическом блоке всегда выступает с инициативами, которые нацелены на сплоченность государств-участников и урегулирование противоречий в зоне ответственности организации.

Не только постсоветское пространство, но и весь мир сейчас переживает непростой период. Успешное председательство белорусской стороны в ОДКБ отметил прилетевший в Минск президент Таджикистана. Александр Лукашенко провел встречу с коллегой.Говорили и на тему безопасности, и на тему двустороннего сотрудничества. Наш Президент заявил о готовности наращивать товарооборот с Душанбе и поддержал открытие мощного торгового центра.

Подробности первых встреч ипредстоящий саммит лидеров ОДКБ- у политического обозревателя АТН Натальи Бреус.

Во Дворце Независимости - особая атмосфера. Чувствуется - ждут высоких гостей. Но никакого организационного переполоха нет. Минск тщательно готовится к подобным важным саммитам. Но такие мероприятия белорусская сторона всегда проводит четко и на уровне. Гостеприимство, как и вполне конкретные инициативы по вопросам общей безопасности - это наша фишка.

Первыми на белорусской земле встречали Эмомали Рахмона и Садыра Жапарова. Президенты Кыргызстана и Таджикистана решили приехать заранее. В Минск Рахмон прибыл из Москвы после переговоров с российским коллегой, где ему, кстати, вручили орден.

Встреча лидеров Беларуси и Таджикистана всегда проходит в дружеской атмосфере. На своем политическом веку им пришлось видеть немало. Главы государств всегда на связи, регулярно обмениваются визитами. С официальным визитом Александр Лукашенко год назад был в Таджикистане.

"Встречаем Вас как друга. Вы очень близки белорусскому народу, Вас очень хорошо знают. Вас уважают за Вашу открытость, простоту, душевность, как и весь таджикский народ", - сказал белорусский лидер.



Александр Лукашенко отметил развитие экономики Таджикистана, несмотря на сложную обстановку вокруг страны. "Знаю, что у всех у нас сегодня обстановка непростая. У вас всегда она была непростая. Вас там с юга подогревают постоянно. Знаю, что непросто. Но я всегда поражаюсь тому, как вам удается в этой ситуации держать экономику. Я очень рад, что вы постепенно, но уверенно добавляете в электроэнергетике. Я буду очень рад, если вы огромное количество электроэнергии будете продавать в том регионе. Это хороший доход трудолюбивому таджикскому народу", - заявил глава государства.

И хоть повод для встречи дает саммит военно-политического блока, как же без экономики. По итогам прошлого года товарооборот Беларуси и Таджикистана приблизился к 80 млн долларов. Минск и Душанбе договорились делать ставку на технологичные совместные производства и выход на рынки соседних стран с общей продукцией. В общем по силам прибавлять.

Комментируя двухсторонние отношения, Президент Беларуси отметил наличие неплохого товарооборота и прирост, который происходит в этом году. "Под 100 млн долларов мы освоим товарооборот. Но я хочу, чтобы вы понимали: мы готовы вашу продукцию, особенно сельскохозяйственную (которой у нас, к сожалению, нет) покупать в любых объемах. В связи с этим Таджикистан обратился к нам с просьбой о создании здесь мощного торгового центра. Вы должны знать, что мы все сделаем для того, чтобы он здесь был. Мы предложили вашим инициаторам три места в Минске. Если не устраивает, подберем еще участок. Готовы совместно с вами в этом отношении работать", - сказал Александр Лукашенко.

"Ваша вся продукция, которую вы производите, - алюминий, холопок и прочее - она будет здесь очень серьезно востребована, если вы сможете нам ее поставлять. Словом, и экономика, и политика, и гуманитарная сферы у нас развиваются неплохо. И в военно-техническом отношении мы также работаем неплохо. Готовы увеличивать объемы товарооборота в такой степени, в которой это необходимо для дружественного нам Таджикистана", - добавил Президент Беларуси.

Спасибо, уважаемый Александр Григорьевич, во-первых, за приглашение и радушный прием. Я хотел бы отметить успешное председательство белорусской стороны в ОДКБ, а мы активно участвовали в подготовке, проведении заседания ОДКБ. Признательны Вам за усилие в ходе председательства - сделали многое. Сегодня хотел бы с Вами обсудить состояние и перспективы нашего взаимодействия, а также международную и региональную проблематику. Эмомали Рахмон, Президент Таджикистана

Председательство Беларуси в ОДКБ пришлось на непростой период - период серьезного кризиса системы международных отношений. Минск сразу озвучил свои приоритеты - повысить сплоченность стран ОДКБ и работать на авторитет военно-политического блока в мире. Урегулирование кризисных ситуаций - первое дело. Уже звучит, пусть и с осторожностью: тренд к успокоению ситуации на постсоветском пространстве наметился.

Роль Республики Беларусь, конечно, обусловлена очень сильным лидером республики - Александром Григорьевичем Лукашенко. Он является одним из опытнейших президентов, которые своим просто авторитетом, я скажу так, разруливают очень серьезные проблемы. Я уверен, что огромное количество региональных проблем решается в том числе за счет прямого участия президентов, общения, самого механизма взаимодействия спецслужб, который дает площадка ОДКБ. Вот именно этот момент является ключевым для противостояния не только организованному бандитизму, терроризму, который сейчас происходит, но и внешнему давлению западных стран, которые, используя механизмы, в том числе террористических организаций, пытаются дестабилизировать какие-то процессы, потому что именно эта дестабилизация является их целью: разделяй и властвуй. Как они раньше это делали и будут продолжать. Андрей Клинцевич, глава Центра изучения военных и политических конфликтов (Россия)

Свое участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ подтвердили все лидеры стран блока. Исключением стал лишь армянский премьер. Александр Лукашенко отнесся к отказу Пашиняна приехать спокойно. Это, как говорится, дело каждого. Но с говорящей ремаркой, все-таки не "пороть горячку", а серьезно обдумывать следующие шаги, которые могут быть направлены на дезинтеграцию.