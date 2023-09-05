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Как Минск готовится ко Дню города
Рыцарский турнир, фестиваль национальных культур и праздничный фейерверк. Минск готовится ко Дню города. В этом году столице - 956. Основные празднования в субботу, 9 сентября, пройдут в первую очередь в исторической части Минска - на площадке у Дворца спорта, в Верхнем городе и около стелы "Минск - город-герой". Году мира и созидания будет посвящен исторический фестиваль "Минск древний". Он пройдет в парковой зоне вдоль проспекта Победителей. Около Дворца спорта пройдет Международный олимпийский день. Тут же концерт из трех концептуальных блоков: выступят звезды белорусской эстрады и молодежные коллективы, пройдут торжественные церемонии вручения наград "Минчанин года" и "Почетный гражданин города Минска".
А 23:00 Минск озарит праздничный фейерверк. А в воскресенье, 10 сентября, пройдет Минский полумарафон.
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