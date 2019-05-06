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Минск готовится отпраздновать День Победы
Каждый день приближает нас к главному празднику мая - 9 Мая. По-особому ко Дню Победы готовится белорусская столица. Уже сейчас приподнятое настроение создают городские декорации. Репетиции проводят артисты. Творческие площадки развернутся во всех районах города. А еще выставки, концерты, исторические реконструкции.
Всего запланировано более 80 мероприятий
Афиша праздника - у Александры Кавелич. Тысячи белых лепестков - как безмолвный символ главного майского праздника. В преддверии Дня Победы столица превратилась в огромный яблоневый сад. Именно такой "цветущий" мотив - на всех городских украшениях. Памятный календарь украсил фойе столичного вокзала. Рядом - лестница Победы. На каждой ступеньке - название белорусского города и дата его освобождения.
Особую атмосферу 9 Мая будут создавать не только городские декорации
Памятные выставки, военные зарисовки и, конечно, знакомые мелодии. Праздничные локации развернутся во всех районах столицы. Причем, и еще накануне знаковой даты. Сам же праздничный день по традиции начнется с возложения венков и цветов к монументу Победы. Затем концерты, конкурсы и спортивные состязания в разных уголках города. Основное действо развернется у Дворца спорта. 9 Мая площадка у Ратуши станет местом военно-исторической реконструкции. Что именно будет происходить, спросим у самих героев.
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