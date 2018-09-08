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Минск готовится принять Международный космический конгресс

Столица на неделю станет местом встреч и дискуссий для астронавтов из 17 стран. Более полусотни участников масштабного форума познакомятся с белорусскими достижениями в области космических исследований. Торжественное открытие конгресса пройдет в понедельник. А сегодня в столицу уже прибыли первые гости. Среди них - космонавты из России и Венгрии. Они посетили научный фестиваль, местом проведения которого стал ботанический сад, провели познавательную лекцию и ответили на вопросы минчан.

Минск впервые принимает Международный космический конгресс. В расписании - экскурсии, встречи со школьниками и студентами. К концу форума участники высадят Аллею космонавтов.

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