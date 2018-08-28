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Минск готовится принять XXXI Международный конгресс Ассоциации участников космических полетов
90 космонавтов из 19 стран приедут в Беларусь. Самые большие делегации - из России, США, Германии и Нидерландов. Местом проведения конгресса нашу столицу, по словам белорусских ученых, выбрали неслучайно.
Как дальше будут покорять космос? Наталья Тарасюк продолжит.
Накануне главной космической недели в Минске, 9 сентября, на улице Космонавтов будет открыт памятный знак "Белорусам - героям космоса". Автор композиции - скульптор Иван Миско - изобразил профили Петра Климука, Владимира Коваленка и Олега Новицкого в скафандрах. Конгресс официально откроется в понедельник, 10 сентября, в комплексе "Белэкспо". Наблюдать за форумом, естественно, будут из космоса. Участников ждет поздравление с МКС.
Те же, кто уже спустился с небес на землю, а это порядка 90 космонавтов, заслушают отчеты о полетах на МКС и обсудят будущую лунную орбитальную станцию и пилотируемые полеты на Марс. С решением вопроса "Как на Красной планете вырастить картошку?" пока повременят.
Но над тем, как человеку пережить такой полет и одиночество, думают уже сейчас. Это задачи международного проекта SIRIUS.
Конгресс - событие в равной степени научное и имиджевое. Задача максимум, если говорить совсем просто, стать в международной космической тусовке своими - присоединиться к международным проектам. Поэтому о белорусских достижениях решено было рассказать на страницах нового издания.
Среди будущих читателей - первый китайским космонавт Ян Ливэй. Светлана Савицкая - первая женщина-космонавт, вышедшая в открытый космос. Сергей Крикалев, который провел на орбите больше двух лет. Виктор Савиных - космонавт, починивший мертвую орбитальную станцию "Салют 7". Услышать истории этих людей смогут не только коллеги, но и юные белорусы. 12 сентября астронавты проведут Community Day, посетив школы и Суворовское училище. Возможно, после визита таких гостей самым частым ответом на вопрос "Кем ты хочешь стать?" вновь станет: "Космонавтом".
За день до завершения конгресса, 14 сентября, космонавтам предложат переквалифицироваться в садоводов и в Центральном ботаническом саду высадить почти одну сотню туй в память об этом событии.
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