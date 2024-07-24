Минск и Алматы может связать прямой авиарейс

Минск и Алматы может связать прямой рейс. Открытие сообщения планирует казахстанская авиакомпания - рассказали в Национальном аэропорту.Так, первый полет может состояться в ближайшие месяцы.

К слову, сейчас география полетов из Минска расширяется в восточном направлении. Особое внимание уделяется развитию авиасообщения с Россией, маршрутная сеть значительно расширилась с 2022 года. Сейчас Минск связывает воздушное сообщение с 18 российскими городами.