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Минск и его окрестности с первых дней фашистской оккупации превратились в один огромный могильник
История сохранила страшные свидетельства массовых расстрелов, которые проводились с самого начала вторжения фашистов на территорию Республики Беларусь. Но и по прошествии десятилетий открываются все новые факты злодеяний фашистов.
Генеральная прокуратура Республики Беларусь. Надзорное производство № 2-109-2021 по уголовному делу № 21028030022 о геноциде мирного населения на территории БССР в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период.
Из свидетельских показаний жителя города Минска.
"В день появления фашистов меня, мою мать, сестру и всех соседей немцы согнали в сарай, расположенный по ул. Орловской в г. Минске, и объявили, что если в течение суток прозвучит хоть один выстрел и погибнет немец, сарай будет подожжен вместе со всеми жителями. Людей было огромное количество, все стояли на ногах, присесть было невозможно ввиду отсутствия места. Мы простояли всю ночь и до обеда следующего дня, когда нас выпустили. Ни одного выстрела не прозвучало".
Фильм "Геноцид. Без права на жизнь" смотрите здесь
Фашисты не церемонились ни с кем, невзирая на возраст, не щадили никого: ни женщин, ни детей, убивали просто так, в целях сокращения лишнего населения согласно разработанным методичкам.
Чергинец Николай Иванович, народный писатель Беларуси. Минск: Мать родила, уже когда Минск был занят. Убил фашист на моих глазах грудного ребенка. Обыск, а ребенок плакал, … мать дает ему грудь. И этот немец говорит ей: "Заткни ему рот". Та пыталась как-то. "Парабел" у него был. Помню, как подкинул его, поймал и рукояткой, казалось, притронулся к головке этой девочки. И у матери на груди я помню, черная кровь течет, убил.
Эти, как и многие другие свидетельства очевидцев, в который раз напоминают - нацисты на оккупированной белорусской территории скрупулезно исполняли приказы своего командования в отношении мирного населения.
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