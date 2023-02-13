Минск и его окрестности с первых дней фашистской оккупации превратились в один огромный могильник

Чергинец Николай Иванович, народный писатель Беларуси. Минск: Мать родила, уже когда Минск был занят. Убил фашист на моих глазах грудного ребенка. Обыск, а ребенок плакал, … мать дает ему грудь. И этот немец говорит ей: "Заткни ему рот". Та пыталась как-то. "Парабел" у него был. Помню, как подкинул его, поймал и рукояткой, казалось, притронулся к головке этой девочки. И у матери на груди я помню, черная кровь течет, убил.