Минск и Киев больше не города-побратимы

В сфере борьбы с наследием тяжкого прошлого Украина сегодня демонстрирует успехи, каких не добилась ни в чем другом. При Министерстве культуры создана специальная комиссия по декоммунизации, которая на днях запретила преподавание в школах толстовского романа "Война и мир" (на том основании, что в книге воспевается русская армия). В столичном метро появились стикеры с призывом закрыть подземку, поскольку она была проложена в основном при Советах. Не исключено, что станции действительно закроют: во всех остальных областях десоветизация уже завершена. Весной были сокрушены последние изваяния, которые к СССР имели очень косвенное отношение: памятники Гоголю, Короленко, монумент Дружбы народов.