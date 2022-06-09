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Минск и Киев больше не города-побратимы
Власти украинской столицы постановили, что Киев и Минск больше не являются городами-побратимами. В качестве обоснования приводится такой аргумент: "побратимство является наследием советской эпохи, и значит, подлежит декоммунизации".
Украина побеждает Толстого и Гоголя
В сфере борьбы с наследием тяжкого прошлого Украина сегодня демонстрирует успехи, каких не добилась ни в чем другом. При Министерстве культуры создана специальная комиссия по декоммунизации, которая на днях запретила преподавание в школах толстовского романа "Война и мир" (на том основании, что в книге воспевается русская армия). В столичном метро появились стикеры с призывом закрыть подземку, поскольку она была проложена в основном при Советах. Не исключено, что станции действительно закроют: во всех остальных областях десоветизация уже завершена. Весной были сокрушены последние изваяния, которые к СССР имели очень косвенное отношение: памятники Гоголю, Короленко, монумент Дружбы народов.
Подлежит декоммунизации
Гвоздем, который не получается вырвать, высится посреди Киева "Родина-мать" с советским гербом на щите. Раньше декоммунизаторов останавливало то, что герб является балансиром, и гигантский монумент просто рухнет без него. Судя по развитию событий, вскоре могут совместить две десоветизации - "Родины-матери" и метро, которое памятник без щита, скорее всего, разрушит при обрушении.