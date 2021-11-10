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Минск и Москва озабочены наращиванием мощи НАТО на границах Союзного государства
Минск и Москва озабочены наращиванием сил НАТО на границах Союзного государства. Министры иностранных дел Беларуси и Россиивыступили на совместном заседании в Москве.
Как отметил Владимир Макей,политический шантаж белорусского государства продолжается. На подходе пятый пакет ограничений, о чем "судачат" уже на Западе. Поводом на этот раз стал миграционный кризис, спровоцированный самим же Евросоюзом и его странами-членами, граничащими с Беларусью. В условиях такого нарастающего политического и санкционного давления Запада Беларусь и Россия продолжают эффективно координировать позиции на международных глобальных и региональных площадках, продвигать совместные инициативы, оказывать друг другу политическую и информационную поддержку.
Сергей Лавров же осудил штампование в ООН политизированных страновых резолюций. Как отметил министр, сегодня мы также сверимся относительно сотрудничества на международных площадках по вопросам прав человека с упором на недопустимость вмешательства во внутренние дела суверенных государств и на недопустимость политизации этой проблематики. Лавров высоко оценил координацию с белорусскими коллегами в этом направлении, в том числе в ООН и ОБСЕ.
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