Минск и Москва озабочены наращиванием мощи НАТО на границах Союзного государства

Минск и Москва озабочены наращиванием сил НАТО на границах Союзного государства. Министры иностранных дел Беларуси и Россиивыступили на совместном заседании в Москве.



Как отметил Владимир Макей,политический шантаж белорусского государства продолжается. На подходе пятый пакет ограничений, о чем "судачат" уже на Западе. Поводом на этот раз стал миграционный кризис, спровоцированный самим же Евросоюзом и его странами-членами, граничащими с Беларусью. В условиях такого нарастающего политического и санкционного давления Запада Беларусь и Россия продолжают эффективно координировать позиции на международных глобальных и региональных площадках, продвигать совместные инициативы, оказывать друг другу политическую и информационную поддержку.