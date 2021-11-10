ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Минск и Москва озабочены наращиванием мощи НАТО на границах Союзного государства

Минск и Москва озабочены наращиванием сил НАТО на границах Союзного государства. Министры иностранных дел Беларуси и Россиивыступили на совместном заседании в Москве.

Как отметил Владимир Макей,политический шантаж белорусского государства продолжается. На подходе пятый пакет ограничений, о чем "судачат" уже на Западе. Поводом на этот раз стал миграционный кризис, спровоцированный самим же Евросоюзом и его странами-членами, граничащими с Беларусью. В условиях такого нарастающего политического и санкционного давления Запада Беларусь и Россия продолжают эффективно координировать позиции на международных глобальных и региональных площадках, продвигать совместные инициативы, оказывать друг другу политическую и информационную поддержку.



Сергей Лавров же осудил штампование в ООН политизированных страновых резолюций. Как отметил министр, сегодня мы также сверимся относительно сотрудничества на международных площадках по вопросам прав человека с упором на недопустимость вмешательства во внутренние дела суверенных государств и на недопустимость политизации этой проблематики. Лавров высоко оценил координацию с белорусскими коллегами в этом направлении, в том числе в ООН и ОБСЕ.

Изображение

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все