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Минск и Москва ратифицировали соглашение о взаимном признании виз

Гармонизация законодательства и дальнейшее развитие туротрасли Союзного государства. В Минске проходит Второй белорусско-российский туристический конгресс. Среди участников представители госуправления и бизнеса двух стран. Эксперты выступают за развитие организованного туризма, который позволит чувствовать себя более комфортно и безопасно как отдыхающим, так и туроператорам.

Белорусы и россияне с удовольствием ездят друг к другу в гости. Ежегодно туристические потоки увеличиваются. В 2023-м нашу страну посетили свыше 5 млн россиян, а количество организованных туристов составило 223 тыс. Одно из приоритетных направлений союзного туризма - развитие транспортной доступности.

Мы рады, что сегодня 16 регионов Российской Федерации и Беларуси связаны авиарейсами, но таких направлений должно быть минимум 30. В железнодорожном сообщении это должны быть туристические поезда.
Олег Андрейчик, замминистра спорта и туризма Беларуси
Мы надеемся на принятие закона, который установит льготный режим для туроператоров Беларуси. Это так называемая норма для дружественных стран Российской Федерации, но главный наш друг на сегодняшний день - это Беларусь.
Наталья Костенко, зампредседателя комитета Госдумы России по туризму и развитию туристической инфраструктуры

Новых союзных туристических маршрутов также станет больше. Минск и Москва ратифицировали соглашение о взаимном признании виз. Сейчас ведомства прорабатывают технические нюансы. То есть, получая визу в Россию, туристы могут путешествовать в Беларусь и наоборот.

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