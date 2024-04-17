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Минск и Москва ратифицировали соглашение о взаимном признании виз
Гармонизация законодательства и дальнейшее развитие туротрасли Союзного государства. В Минске проходит Второй белорусско-российский туристический конгресс. Среди участников представители госуправления и бизнеса двух стран. Эксперты выступают за развитие организованного туризма, который позволит чувствовать себя более комфортно и безопасно как отдыхающим, так и туроператорам.
Белорусы и россияне с удовольствием ездят друг к другу в гости. Ежегодно туристические потоки увеличиваются. В 2023-м нашу страну посетили свыше 5 млн россиян, а количество организованных туристов составило 223 тыс. Одно из приоритетных направлений союзного туризма - развитие транспортной доступности.
Мы рады, что сегодня 16 регионов Российской Федерации и Беларуси связаны авиарейсами, но таких направлений должно быть минимум 30. В железнодорожном сообщении это должны быть туристические поезда.
Мы надеемся на принятие закона, который установит льготный режим для туроператоров Беларуси. Это так называемая норма для дружественных стран Российской Федерации, но главный наш друг на сегодняшний день - это Беларусь.
Новых союзных туристических маршрутов также станет больше. Минск и Москва ратифицировали соглашение о взаимном признании виз. Сейчас ведомства прорабатывают технические нюансы. То есть, получая визу в Россию, туристы могут путешествовать в Беларусь и наоборот.
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