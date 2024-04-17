Минск и Москва ратифицировали соглашение о взаимном признании виз

Гармонизация законодательства и дальнейшее развитие туротрасли Союзного государства. В Минске проходит Второй белорусско-российский туристический конгресс. Среди участников представители госуправления и бизнеса двух стран. Эксперты выступают за развитие организованного туризма, который позволит чувствовать себя более комфортно и безопасно как отдыхающим, так и туроператорам.



Белорусы и россияне с удовольствием ездят друг к другу в гости. Ежегодно туристические потоки увеличиваются. В 2023-м нашу страну посетили свыше 5 млн россиян, а количество организованных туристов составило 223 тыс. Одно из приоритетных направлений союзного туризма - развитие транспортной доступности.