Минск и Мурманск: какие белорусские интересы в российском Заполярье

Белорусские интересы в российском Заполярье - это комфортная логистика белорусских грузов через порты Мурманска, поставки рыбной продукции в наши магазины и участие белорусских предприятий в обновлении пассажирского парка этого северного города. А еще карьеры Кольского полуострова хорошо знакомы белорусским самосвалам.

В этом году мы не просто стали больше продавать БелАЗов, но и открыли в Мурманске сервисный центр и учебный класс. О том, что еще объединяет Минск и Мурманск, наша рубрика "Ближе некуда".

Здесь можно увидеть полярную ночь и застать полярный день. Одним словом тех, кто впервые в Заполярье, ждут яркие впечатления. Особенно когда в полночь светло как в полдень. Рассказывать можно долго, но лучше все увидеть собственными глазами. Тем более в Мурманск из Минска каждую неделю прямой авиарейс. А значит эти края для белорусов ближе некуда.

Ворота в Арктику - так называют этот крупнейший город за Северным полярным кругом. Начинался он именно с порта, построенного в 1916 году. Сегодня это одна из ключевых точек Северного морского пути, а для Беларуси важный логистический узел в перевалке грузов.

Это выгодно, это полезно и действительно наш порт глубоководный, незамерзающий, не зависит от юрисдикции никаких других государств. У нас нет никаких чужих проливов, сразу выход в Мировой океан хоть на запад, хоть на восток. И этим уникальность нашего порта обусловлена, поэтому грузопоток растет, очевидно, расти будет. Северный морской путь активно развивается. Андрей Чибис, губернатор Мурманской области России

Северный морской путь активно развивается

Мурманск - это и современные производства по переработке рыбы (основной отрасли экономики северного региона). А водоемы Кольского полуострова и вовсе настоящий рай для рыбаков. Мы же заинтересованы, чтобы дары моря попадали в больших количествах на прилавки белорусских магазинов.

Увеличение поставок рыбной продукции в республику - это действительно правильно. Более того, из Беларуси к нам сейчас идут корма для наших предприятий аквакультуры. И логично было бы, мы это тоже обсудили, чтобы в обратный путь отправлять готовую рыбную продукцию. Поэтому тема в повестке. Андрей Чибис, губернатор Мурманской области России

А еще Кольский полуостров – это одна из кладовых Земли. Здесь практически вся таблица Менделеева. В регионе есть золото, платина, алмазы. И не только. А в карьерах нет равных белорусским самосвалам. Спрос на них растет. Да и мы решили закрепиться прочнее. В арктическом университете открыли учебные аудитории, а в регионе - сервисные центры БелАЗ.

В тех регионах, где наша техника представлена весьма значительно, мы формируем очень большой и нужный сервисный центр, который включает в себя не только складирование запасных частей, необходимых для успешной эксплуатации самосвалов, но и создаем рабочие места, где осуществляется уже промышленная деятельность, капитальный ремонт и малые ремонты узлов, агрегатов, а также комплексные ремонты самой карьерной техники. Сергей Никифорович, гендиректор ОАО "БЕЛАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-холдинг"

Слоган Мурманска "На севере жить" появился три года назад. Инициатор - губернатор Андрей Чибис. И сегодня он выстраивает работу именно в этом ключе, создавая комфортные условия для своих жителей. Городской транспорт в их числе. Уже свыше двух десятков белорусских троллейбусов вышли на маршрут. Дальше будет больше. Вместе с классикой предлагаем и машины с автономным ходом.





Мы позиционируем свою технику как самую совершенную на просторах бывшего СНГ. И климатические условия, которые присутствуют в Мурманске, позволяют по достоинству оценить все технические решения и проверить в бою. Достаточно развитое троллейбусное движение, есть перспективы по обновлению как контактной сети, так и подвижного парка. Тарас Мурог, гендиректор ОАО "Управляющая компания холдинга "Белкоммунмаш"

А еще мы готовы строить белорусские кварталы. Такой опыт от проекта до готовых многоэтажек у нас есть. Да, Мурманск сейчас активно обновляется, это предложение в перечне другие совместных проектов. Мы готовы заходить и на стройки промышленных объектов. Обсуждаем планы с корпорацией "НОВОТЕК". Это и строительные услуги, и оборудование.

"НОВОТЕК" пообещал поделиться своей программой критического импортозамещения, потому что в условиях текущего санкционного давления очень многие комплектующие приходится искать уже, скажем так, в дружественных странах. И Беларуси здесь - это поставка кабельной продукции, это компрессоры, это теплообменники, это, может быть, криогенные какие-то установки. Дмитрий Крутой, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России