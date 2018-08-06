ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Минск и Пекин. Смотрите проект "Все путем"

К значимому событию для народов двух стран Агентство теленовостей подготовило проект, который сотрет еще больше границ между Минском и Пекином. Главное видеопутешествие августа - "Все путем". Уже в это воскресенье на "Беларусь 1". 

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все