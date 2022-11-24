Минск и Санкт-Петербург договорились о более тесном сотрудничестве в бизнесе, социокультурной сфере и туризме

Поддержка одаренной молодежи, программы по обмену опытом в образовании и сфере культуры между Минском и северной столицей России. Эти вопросы во время встречи обсудили председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев и вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков. Стороны договорились о более тесном двустороннем сотрудничестве в промышленности, бизнесе, социокультурной сфере и туризме. Уже реализуются совместные проекты Санкт-Петербурга с такими белорусскими промышленными гигантами, как МАЗ, МТЗ и "Амкодор". В фармацевтической индустрии также налажено взаимодействие.



Во время встречи достигнута договоренность о проведении в апреле следующего года дней Санкт-Петербурга в Минске. Также прозвучала идея создания единой рабочей группы в сфере бизнеса и делового сотрудничества.



