Минск и Санкт-Петербург проведут олимпиаду на знание истории Великой Отечественной войны

Об этом договорились на VI Форуме регионов Беларуси и России. В этом году особое внимание молодежной политике. Это касается поддержки молодых специалистов, развития молодежного предпринимательства и межвузовского взаимодействия. В 2020 году в Казани откроется белорусско-российский бизнес-инкубатор, который поможет молодым предпринимателям в продвижении своего бизнеса на территории Беларуси и России. Во главе - проекты, направленные на сохранение исторической памяти и недопущение фальсификации истории.



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