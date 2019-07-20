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Минск и Санкт-Петербург проведут олимпиаду на знание истории Великой Отечественной войны
Об этом договорились на VI Форуме регионов Беларуси и России. В этом году особое внимание молодежной политике. Это касается поддержки молодых специалистов, развития молодежного предпринимательства и межвузовского взаимодействия. В 2020 году в Казани откроется белорусско-российский бизнес-инкубатор, который поможет молодым предпринимателям в продвижении своего бизнеса на территории Беларуси и России. Во главе - проекты, направленные на сохранение исторической памяти и недопущение фальсификации истории.
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