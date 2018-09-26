Минск и турецкий Газиантеп стали городами-побратимами

Соглашение подписали во время визита минской делегации. Заместитель председателя Мингорисполкома Александр Крепак встретился с мэром Газиантепа Фатмой Шахин. Обсуждали сотрудничество в сферах городского хозяйства, образования, спорта и туризма. В Газиантепе работают более 100 промышленных предприятий.