Минск и Владивосток может связать прямой авиарейс

Минск и Владивосток может связать прямое авиасообщение. Сейчаспрорабатывается такая возможность.Об этомпосле встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенкорассказал губернатор Приморского края России Олег Кожемяко, пишет БелТА.

"Мы поговорили о возможности проработки прямого рейса из Владивостока в Минск и из Минска во Владивосток. Для многих это было бы интересно. Здесь есть что посмотреть - Минск, Брестскую крепость, Беловежскую пущу, Гродно", -сообщил глава региона.

В то же время белорусам будет интересно побывать на Дальнем Востоке, оценить красоту моря, приморской земли, тайги, тигров. Кроме того, оттуда удобно добираться далее в Таиланд, Мьянму, другие страны Юго-Восточной Азии. При наличии прямого авиасообщения также было бы проще организовать отдых детей из Приморья в белорусских здравницах и лагерях, считает Олег Кожемяко.

"Мне кажется, что это направление требует более глобальной проработки для того, чтобы мы могли напрямую общаться, минуя пересадки", - подытожил он.