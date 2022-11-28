3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Минск и Владивосток может связать прямой авиарейс
Минск и Владивосток может связать прямое авиасообщение. Сейчаспрорабатывается такая возможность.Об этомпосле встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенкорассказал губернатор Приморского края России Олег Кожемяко, пишет БелТА.
"Мы поговорили о возможности проработки прямого рейса из Владивостока в Минск и из Минска во Владивосток. Для многих это было бы интересно. Здесь есть что посмотреть - Минск, Брестскую крепость, Беловежскую пущу, Гродно", -сообщил глава региона.
В то же время белорусам будет интересно побывать на Дальнем Востоке, оценить красоту моря, приморской земли, тайги, тигров. Кроме того, оттуда удобно добираться далее в Таиланд, Мьянму, другие страны Юго-Восточной Азии. При наличии прямого авиасообщения также было бы проще организовать отдых детей из Приморья в белорусских здравницах и лагерях, считает Олег Кожемяко.
"Мне кажется, что это направление требует более глобальной проработки для того, чтобы мы могли напрямую общаться, минуя пересадки", - подытожил он.
Фото:pixabay.com
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Гусейнов: Минская конференция по евразийской безопасности - важная платформа для обсуждений
Эффектный ролик о дрифте и художественный фильм о любви снимают в разных городах Беларуси
Ивана Жигон: "Лістапад" - это БРИКС в сфере киноискусства
Дополнительная "Ласточка" отправилась по линии Минск - Москва, в планах - чартерный электропоезд
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов