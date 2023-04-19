Минск и Жодино принимают международный чемпионат по решению машиностроительных кейсов BELAZ Challenge

Мы достаточно в своей учебной программе уделяем внимание подземным и карьерным разработкам. Учитывая, что наш флагман - БелАЗ - дает такую продукцию известную во всем мире, мы ее тщательно изучаем. И как результат - наши две номинации наиболее креативные.

Григорий Басалай, старший преподаватель факультета горного дела и инженерной экологии БНТУ