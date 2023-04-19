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Минск и Жодино принимают международный чемпионат по решению машиностроительных кейсов BELAZ Challenge

Работа с молодежью как инвестиции в будущее машиностроения. Белорусский автомобильный завод продолжает создавать центры компетенций при высших учебных заведениях России и стран СНГ. Об этом рассказали на третьем международном чемпионате по решению машиностроительных кейсов BELAZChallenge. Форум принимают Жодино и Минск. Более 30 участников из Беларуси, России и Узбекистана соревновались за Гран-при, а это возможность пройти стажировку на самом заводе. Среди задач - использование альтернативных источников энергии, а также анализ данных системы интеллектуального мониторинга.

Мы остановились на электро БелАЗ, это троллейвоз, а также СПГ БелАЗ. Мы считаем, что это самые перспективные решения в ближайшее будущее.
Елизавета Богданова, студентка Национального исследовательского технологического университета "МИССиС", г. Москва
Самое тяжелое - это погодные условия. Плюс экология и неэкономичность. То есть он должен быть универсальным и должен выдерживать большие температуры. Поэтому выбор и пал на электрический, потому что это самый дешевый вид энергии.
Александр Булатов, студент Национального исследовательского технологического университета "МИССиС", г. Москва
Мы достаточно в своей учебной программе уделяем внимание подземным и карьерным разработкам. Учитывая, что наш флагман - БелАЗ - дает такую продукцию известную во всем мире, мы ее тщательно изучаем. И как результат - наши две номинации наиболее креативные.
Григорий Басалай, старший преподаватель факультета горного дела и инженерной экологии БНТУ
Для БелАЗа одной из стратегических задач является расширение сотрудничества с университетами России. У нас открыты лаборатории и центры компетенций в Москве, Петербурге, Екатеринбурге, Кемерово. В ближайшее время готовимся к открытию лаборатории в городе Апатиты Мурманской области.
Алексей Грачев, заместитель гендиректора ОАО "БЕЛАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-Холдинг"

Сегодня одна из стратегических задач холдинга "БЕЛАЗ" - импортозамещение и промышленная кооперация с заводами России. Например, в моделях-бестселлерах карьерных самосвалов грузоподъемностью 90 и 220 тонн внедряют двигатели с заводов Калуги и Коломны.

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