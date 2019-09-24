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Минск к 2030 году сократит выбросы парниковых газов не менее чем на 35 % по сравнению с 1990 годом

Беларусь твердо привержена переходу к низкоуглеродной устойчивой экономике. На фоне проведения климатического саммита ООН в Нью-Йорке наша страна направила в секретариат Организации соответствующее заявление. В нем также сообщается о намерении Минска взять на себя безусловное обязательство к 2030 году сократить выбросы парниковых газов не менее чем на 35 % по сравнению с 1990 годом исключительно за счет собственных ресурсов.

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