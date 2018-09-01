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Минск масштабно отметит 951 день рождения
Белорусская столица в следующие выходные масштабно отметит 951 день рождения. Около Дворца спорта и в Верхнем городе 8 и 9 сентября пройдут концерты, спортивные баттлы, модные дефиле, выберут и "Минчанина года". Всего праздничных площадок - более полусотни. В программе народных гуляний и музыкально-пиротехническое шоу за час до полуночи. Подробности подготовки ко Дню города - у Юлии Токарь.
Здесь шьют, печатают и собирают неповторимый декор праздничного убранства города. Свой 951 день рождения столица встретит в голубых, красных, желтых, белых цветах. Оттенков несколько десятков. Разработали не только свежие графические сюжеты - новые формы в дизайне. У Ратуши появится гигантский трехъярусный торт - как новая фото-зона.
К празднику готовятся не только дизайнеры и флористы - артисты. На полусотне площадок 8 и 9 сентября состоятся спортивные баттлы, модные дефиле, концерты, выберут "Минчанина года".
Они готовят рыцарскую амуницию, доспехи, отрабатывают боевые приемы - полтысячи реконструкторов воссоздадут историческую летопись в 10 столетий. Во время международного фестиваля "Минск древний" увидим события от Полоцкого княжества до Грюнвальдской битвы и Второй мировой войны.
На день рождения принято дарить подарки. Поэтому неслучайно на улице Космонавтов откроют памятный знак, посвященный Климуку, Ковалеву и Новицкому. Сегодня начался монтаж скульптуры. Один из авторов - Иван Миско - рассказал, чьи автографы уже украшают монумент и как рельефный гранит заиграет с преломлением света.
Под конец праздника небо над Минском раскрасят яркие огни музыкально-пиротехнического шоу. Начало феерии – за час до полуночи. У Дворца спорта.
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