Минск масштабно отметит 951 день рождения

Белорусская столица в следующие выходные масштабно отметит 951 день рождения. Около Дворца спорта и в Верхнем городе 8 и 9 сентября пройдут концерты, спортивные баттлы, модные дефиле, выберут и "Минчанина года". Всего праздничных площадок - более полусотни. В программе народных гуляний и музыкально-пиротехническое шоу за час до полуночи. Подробности подготовки ко Дню города - у Юлии Токарь.

Здесь шьют, печатают и собирают неповторимый декор праздничного убранства города. Свой 951 день рождения столица встретит в голубых, красных, желтых, белых цветах. Оттенков несколько десятков. Разработали не только свежие графические сюжеты - новые формы в дизайне. У Ратуши появится гигантский трехъярусный торт - как новая фото-зона.

К празднику готовятся не только дизайнеры и флористы - артисты. На полусотне площадок 8 и 9 сентября состоятся спортивные баттлы, модные дефиле, концерты, выберут "Минчанина года".

Они готовят рыцарскую амуницию, доспехи, отрабатывают боевые приемы - полтысячи реконструкторов воссоздадут историческую летопись в 10 столетий. Во время международного фестиваля "Минск древний" увидим события от Полоцкого княжества до Грюнвальдской битвы и Второй мировой войны.

На день рождения принято дарить подарки. Поэтому неслучайно на улице Космонавтов откроют памятный знак, посвященный Климуку, Ковалеву и Новицкому. Сегодня начался монтаж скульптуры. Один из авторов - Иван Миско - рассказал, чьи автографы уже украшают монумент и как рельефный гранит заиграет с преломлением света.