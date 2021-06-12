"Минск Мир" - Россия готова инвестировать в белорусскую коммерческую недвижимость

Мы с интересом узнали про строительство нового огромного торгового центра в белорусской столице в многофункциональном комплексе "Минск Мир". В этом ТРЦ, который получил название Mara Mall, наша компания создаст уникальную ледовую площадку с современным дизайном. Статистика свидетельствует, что такая точка притяжения способствует увеличению посещаемости на 30 %, помогает расти числу постоянных клиентов и, как следствие, обеспечивает рост продаж у арендаторов. Мы высоко оцениваем перспективы ТРЦ Mara Mall и с удовольствием примем участие в работе. Убеждены, что этот торговый центр станет новой достопримечательностью Минска и выгодным инвестиционным проектом.

Самые лучшие квадратные метры здесь, на международной выставке MAPIC Russia в Москве, - крупнейшей в России и СНГ экспозиционной площадке по торговой недвижимости. Все о выгодах вложений в недвижимость в Беларуси на стендах одного из ведущих застройщиков - компании Dana Holdings. В топе их предложений - торгово-развлекательный центр "Дана Молл", входящий в комплекс "Маяк Минска". Сейчас возможностей станет еще больше: компания ведет строительство нового торгово-развлекательного центра Mara Mall, и инвесторы уже мечтают получить здесь торговую площадь самого высокого качества.Это будет не просто каток, а настоящая арена для ледовых шоу, концертов или спортивных баталий. Покупателям будет интересно оставаться в торговом комплексе как можно дольше, а это закономерный рост продаж. Кстати, еще один крупный торговый центр будет построен рядом с кварталом "Мировых танцев". Его проект тоже на выставке в Москве. Кроме того, у застройщика еще один вариант - торговые центры на первом уровне многоэтажных паркингов. Два таких будут построены в третьем и тринадцатом кварталах комплекса "Минск Мир", еще один уже готовится к сдаче рядом с комплексом "Парк Челюскинцев". А такие предложения уже привлекают и владельцев сетей апарт-отелей.