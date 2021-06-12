3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
"Минск Мир" - Россия готова инвестировать в белорусскую коммерческую недвижимость
На мировом рынке коммерческой недвижимости наблюдается активность. После спада из-за коронавируса, например, в Москве уже побит рекорд сделок. Какими будут тренды и тенденции в этой сфере, можно узнать на отраслевых выставках. Крупнейшая из них проходила накануне в Москве. Беларусь представил один из ведущих застройщиков - компания Dana Holdings.
Самые лучшие квадратные метры здесь, на международной выставке MAPIC Russia в Москве, - крупнейшей в России и СНГ экспозиционной площадке по торговой недвижимости. Все о выгодах вложений в недвижимость в Беларуси на стендах одного из ведущих застройщиков - компании Dana Holdings. В топе их предложений - торгово-развлекательный центр "Дана Молл", входящий в комплекс "Маяк Минска". Сейчас возможностей станет еще больше: компания ведет строительство нового торгово-развлекательного центра Mara Mall, и инвесторы уже мечтают получить здесь торговую площадь самого высокого качества.
Екатерина Карасева, заместитель генерального директора компании "Мега Айс":
Мы с интересом узнали про строительство нового огромного торгового центра в белорусской столице в многофункциональном комплексе "Минск Мир". В этом ТРЦ, который получил название Mara Mall, наша компания создаст уникальную ледовую площадку с современным дизайном. Статистика свидетельствует, что такая точка притяжения способствует увеличению посещаемости на 30 %, помогает расти числу постоянных клиентов и, как следствие, обеспечивает рост продаж у арендаторов. Мы высоко оцениваем перспективы ТРЦ Mara Mall и с удовольствием примем участие в работе. Убеждены, что этот торговый центр станет новой достопримечательностью Минска и выгодным инвестиционным проектом.
Это будет не просто каток, а настоящая арена для ледовых шоу, концертов или спортивных баталий. Покупателям будет интересно оставаться в торговом комплексе как можно дольше, а это закономерный рост продаж. Кстати, еще один крупный торговый центр будет построен рядом с кварталом "Мировых танцев". Его проект тоже на выставке в Москве. Кроме того, у застройщика еще один вариант - торговые центры на первом уровне многоэтажных паркингов. Два таких будут построены в третьем и тринадцатом кварталах комплекса "Минск Мир", еще один уже готовится к сдаче рядом с комплексом "Парк Челюскинцев". А такие предложения уже привлекают и владельцев сетей апарт-отелей.
Ирина Ивашкевич, генеральный директор сети апарт-отелей YE’S:
Безусловно, рынок Беларуси нам тоже интересен, поэтому мы внимательно изучили предложения из Минска. Грандиозный, очень интересный проект. В комплексе будет прекрасная инфраструктура, Международный финансовый центр, несколько торговых центров, здесь будут жить тысячи семей. Думаю, это будет интересный культурный и деловой центр.
Выгода, действительно, очевидна. Цена коммерческой недвижимости, например, в полностью построенном комплексе "Маяк Минска" уже выросла в два раза.
Вибор Мулич, председатель совета директоров Dana Holdings:
Наша компания строит в Минске не просто жилые дома, а многофункциональные комплексы. Большое внимание мы уделяем общественным и коммерческим помещениям. Например, в комплексе "Минск Мир" кроме школ, детских садов и поликлиник будет построено очень много площадей для ведения бизнеса. Международный финансовый центр станет крупнейшей бизнес-площадкой. Здесь будут возведены несколько торговых центров, в том числе самый большой в стране ТРЦ Mara Mall, а также множество встроенных в жилые дома коммерческих помещений - для магазинов, кафе, сферы сервиса и услуг. Это новый формат городской среды, в котором все необходимое для комфортной жизни находится в шаговой доступности.
Судя по старту выставки, а стенд нашего застройщика пользовался повышенным вниманием представителей российского бизнеса, портфель заказов Dana Holdings сейчас станет заметно тяжелее.
Президент
Все
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Лукашенко: мир и спокойствие на белорусской земле нужно отстаивать и защищать всеми силами
Лукашенко: Нужно разработать стандартный социальный пакет для молодых специалистов на селе
Лукашенко поставил задачу за пятилетку удвоить экспорт льняной продукции
Политика
Все
Общество
Все
"Первый информационный" покажет специальный репортаж о III чемпионате по колке дров среди СМИ
Праздник с полесским колоритом - "Марафон единства" едет в Пинск
Чествование хлеборобов и музыкальные подарки - Полоцк принимает областные "Дожинки"
Полоцк готов к областным "Дожинкам" - афиша наполнена колоритными событиями
В мире
Все
В Амстердаме зафиксированы нападения на футбольных болельщиков - 2 человека похищены или убиты
"Хезболла" обстреляла базу израильских ВМС "Стелла Марис" под Хайфой
Путин: Международные конфликты и столкновения чреваты взаимным уничтожением
Европейские лидеры ищут способ договориться с Трампом на саммите ЕПС в Будапеште
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов