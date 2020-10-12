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Минск начинает отопительный сезон

Такое решение принято в Мингорисполкоме. Включение отопления будет проходить в несколько этапов. Первыми тепло получат медицинские учреждения, социальные объекты, школы и дошкольные учебные заведения, музеи, государственные архивы и библиотеки. А в жилых домах столицы отопление начнут включать завтра.

Городские службы также проконтролируют успешность запуска отопительных систем непосредственно на местах. Все возникающие вопросы решат оперативно.

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