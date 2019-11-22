Минск одевается в новогоднее убранство

Дневное убранство главной елки страны можно увидеть уже сегодня! На Октябрьской площади специалисты завершают работу. На ветках расположились полтысячи снежинок и почти три тысячи шаров. Монтаж гирлянд начнут в ближайшие дни.



Последняя примерка новогоднего костюма и у витрин столичных магазинов. Много интересных и необычных фотозон и в торговых центрах. Подробнее - Наталья Кезик.



Четырнадцать снежинок в час успевает вырезать современный комплекс. В качестве материала подходят пластиковые экопанели. Именно в этом цехе без перерыва готовят наряд для главной елки страны. Снежинки диаметром от 20 до ста сантиметров. Такие игрушки в столице вырезают впервые.



Из цеха снежинки попадают сразу на Октябрьскую площадь, где работы идут даже поздним вечером. Здесь сейчас украшают главную елку страны. Платье самой высокой красавицы собирают из полутысячи снежинок и почти трех тысяч шаров.



Окончательно дневной наряд на елку "наденут" сегодня. Сразу же специалисты начнут монтаж вечернего костюма - световой иллюминации. Она в этом году, как заверяют мастера, действительно удивит минчан и гостей города. Яркими гирляндами в этом году украсят елку около Дворца спорта. Оригинальное арт-дерево появится и у городской ратуши.



Появятся в столице много тематических елок: с буквами - около библиотеки, музыкальная - у филармонии и спортивная - рядом с "Чижовка-Ареной". Вскоре новогодний декор появится и в витринах магазинов. Например, за стеклом одного из крупных универмагов столицы завершается монтаж зимнего калейдоскопа.



Новогоднего настроения добавляет и отделка крупных торговых центров. Волшебные гномы и качели, огромные елки и рождественские венки. А рядом - бесконечное множество разнообразных фотозон с мороженым, чашечкой горячего кофе и оленями, запряженными в сани.



На улицах Минска также появятся дополнительные праздничные локации. Главные фотозоны установят рядом с главной елкой около Дворца спорта и у "Чижовка-Арены". В центре новогодних инсталляций будут световые шары.



