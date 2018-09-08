Концерты, спортивные шоу и рыцарские турниры. Минск отмечает 951-й день рождения. Городские улицы сегодня превратились в праздничные площадки. Торжественные мероприятия начались утром с возложения цветов к стеле "Минск - город-герой". Главная локация традиционно - территория у Дворца спорта, а Троицкое предместье - место привлечения художников, скульпторов, ремесленников. Там проходят творческие мастер-классы. Тысячи любителей объединил и фестиваль исторической реконструкции.