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Минск отмечает 951-й день рождения

Концерты, спортивные шоу и рыцарские турниры. Минск отмечает 951-й день рождения. Городские улицы сегодня превратились в праздничные площадки. Торжественные мероприятия начались утром с возложения цветов к стеле "Минск - город-герой". Главная локация традиционно - территория у Дворца спорта, а Троицкое предместье - место привлечения художников, скульпторов, ремесленников. Там проходят творческие мастер-классы. Тысячи любителей объединил и фестиваль исторической реконструкции.

Праздничный марафон продолжится и завтра. Тысячи бегунов преодолеют дистанции Минского полумарафона. А в парке Победы отметят День танкиста.

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