Торжественная церемония возложения цветов в честь празднования Дня города прошла у стелы "Минск - город-герой"

Минск стал на год старше - сегодня столица отмечает 954-й день рождения!

Празднование Дня города по традиции началось с возложения цветов. Торжественная церемония прошла у стелы "Минск -город-герой". У обелиска собрались представители мэрии, общественных организаций, молодежь и ветераны. Живые цветы от них как память и благодарность за мирное небо. За победную историю и наследие города-героя.