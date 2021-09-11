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Торжественная церемония возложения цветов в честь празднования Дня города прошла у стелы "Минск - город-герой"
Минск стал на год старше - сегодня столица отмечает 954-й день рождения!
Празднование Дня города по традиции началось с возложения цветов. Торжественная церемония прошла у стелы "Минск -город-герой". У обелиска собрались представители мэрии, общественных организаций, молодежь и ветераны. Живые цветы от них как память и благодарность за мирное небо. За победную историю и наследие города-героя.
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