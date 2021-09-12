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Минск отметил 954-й день рождения!

Десятки праздничных локаций пульсировали яркими эмоциями по всему городу, а самые главные из них встречали гостей в самом его центре - в Верхнем городе и возле Дворца спорта. Генераторами хорошего настроения здесь стали музыкальные концерты, спортивные соревнования, фотовыставки. А попробовать праздник на вкус можно было на фудкорте, где угощали как традиционными белорусскими блюдами, так и кулинарными изысками. Подарки на День города получили и почетные минчане - на набережной Свислочи им вручили заслуженные награды за самоотверженный труд.

Вела дополнительные уроки, создавала электронный учебник... Про награду я до конца не знала. Мою кандидатуру подала директор, а я узнала, когда мне позвонили из Мингорисполкома и сказали, что я являюсь победителем!
Юлия Каширова, учитель химии СШ № 210 г. Минска, обладатель титула "Минчанин года"


Кульминацией Дня города стал праздничный фейерверк. На несколько минут столичное небо раскрасилось во все цвета радуги.

Поймать отличное настроение можно и сегодня. Вкусный праздник по-прежнему гарантируют на ярмарке возле Дворца спорта.

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