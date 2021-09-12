Минск отметил 954-й день рождения!

Десятки праздничных локаций пульсировали яркими эмоциями по всему городу, а самые главные из них встречали гостей в самом его центре - в Верхнем городе и возле Дворца спорта. Генераторами хорошего настроения здесь стали музыкальные концерты, спортивные соревнования, фотовыставки. А попробовать праздник на вкус можно было на фудкорте, где угощали как традиционными белорусскими блюдами, так и кулинарными изысками. Подарки на День города получили и почетные минчане - на набережной Свислочи им вручили заслуженные награды за самоотверженный труд.