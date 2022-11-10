Минск подводит итоги обсуждения законопроекта о Всебелорусском народном собрании. Актуальные аспекты и перспективные общественно-политические события сегодня обсуждали с представителями рабочих коллективов Московского района столицы. Среди тем, например, как будет формироваться ВНС, а также новая роль профсоюзов. Затронули и такое нововведение, как "единый день голосования". Он пройдет в нашей стране в феврале 2024 года. Проанализировали и результативность мероприятий по военно-патриотическому воспитанию молодежи. По словам же спикера форума Вадима Гигина, полезным информационным источником для взрослой аудитории может стать и новый учебник по истории белорусской государственности. Его недавно представили.

Эти встречи активно идут в регионах, и мы видим, что новый учебник по белорусской государственности может применяться не только в студенческих аудиториях, но и при работе с трудовыми коллективами. Когда мы формулируем, что в РБ образуется белорусская модель народовластия, то она стоит на советском фундаменте, а корнями уходит в нашу историю. И эта преемственность стала четко прослеживаться в Год исторической памяти. И мы увидели, что людей историческая информация серьезно интересует.