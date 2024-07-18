Минск поплыл - пользователи делятся в сети кадрами сегодняшнего ливня

пр. Победителей - там в обоих направлениях перестали ходить троллейбусы на маршруте №10 и автобусы на маршрутах №№ 1, 44, 136, 133, 119с;

ул. Кальварийская, ул. Пинская - в обоих направлениях остановилось движение троллейбусов на маршрутах №№ 7, 9, 44;

ул. Сурганова, ул. Куйбышева - в направлении ул. Орловской остановились троллейбусы на маршрутах №№ 33, 34, 35, 38, 92;

бульвар Шевченко - в обоих направлениях остановилось движение троллейбусов на маршрутах №№ 22, 40;

ул. Богдановича, ул. Пашкевич - в обоих направлениях остановлено движение троллейбусов на маршрутах №№ 37, 53;

ул. Карастояновой, ул. Орловская, ДС "Карастояновой" - в обоих направлениях не ходят троллейбусы на маршрутах №№ 40, 92;

ул. Сурганова, ул. К. Чорного - в обоих направлениях остановлено движение троллейбусов на маршрутах №№ 29, 33, 34, 35, 38, 61, 92;

ул. Я. Коласа, ул. Дорошевича, пр. Независимости, ул. Козлова - в обоих направлениях не ходят трамваи на маршрутах №№ 1, 3, 4, 5, 6;

ул. Богдановича, ул. Никитина - в обоих направлениях останолено движение троллейбусов на маршрутах №№ 34, 53;

ул. Орловская, ул. Червякова - в обоих направлениях не ходят троллейбусы на маршрутах №№ 33, 38;