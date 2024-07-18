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Минск поплыл - пользователи делятся в сети кадрами сегодняшнего ливня
Минск накрыл ливень. В районе станции метро "Пушкинская" подтоплена проезжая часть, "поплыла" Немига. В некоторых районах города остановился общественный транспорт.
"Минсктранс" сообщает об остановке движения городского транспорта на следующих участках:
пр. Победителей - там в обоих направлениях перестали ходить троллейбусы на маршруте №10 и автобусы на маршрутах №№ 1, 44, 136, 133, 119с;
ул. Кальварийская, ул. Пинская - в обоих направлениях остановилось движение троллейбусов на маршрутах №№ 7, 9, 44;
ул. Сурганова, ул. Куйбышева - в направлении ул. Орловской остановились троллейбусы на маршрутах №№ 33, 34, 35, 38, 92;
бульвар Шевченко - в обоих направлениях остановилось движение троллейбусов на маршрутах №№ 22, 40;
ул. Богдановича, ул. Пашкевич - в обоих направлениях остановлено движение троллейбусов на маршрутах №№ 37, 53;
ул. Карастояновой, ул. Орловская, ДС "Карастояновой" - в обоих направлениях не ходят троллейбусы на маршрутах №№ 40, 92;
ул. Сурганова, ул. К. Чорного - в обоих направлениях остановлено движение троллейбусов на маршрутах №№ 29, 33, 34, 35, 38, 61, 92;
ул. Я. Коласа, ул. Дорошевича, пр. Независимости, ул. Козлова - в обоих направлениях не ходят трамваи на маршрутах №№ 1, 3, 4, 5, 6;
ул. Богдановича, ул. Никитина - в обоих направлениях останолено движение троллейбусов на маршрутах №№ 34, 53;
ул. Орловская, ул. Червякова - в обоих направлениях не ходят троллейбусы на маршрутах №№ 33, 38;
ул. Калиновского, ул. Кнорина - в обоих направлениях остановились троллейбусы на маршрутах №№ 29, 61.
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