Минск повышает уровнь IQ. Для жителей столицы появляется все больше удобных приложений

Теперь, скачав на телефон мобильный помощник - всего в пару кликов можно отследить движение транспорта - в реальном времени, узнать точное расписание поездов или приобрести билеты. А если нужно решить проблему с отсутствием горячей воды или ямами во дворе - достаточно оставить заявку на умном портале 115.бел.



О приложениях для ежедневного комфорта - Илья Цветков.



Умная остановка, дроны на службе у ЖКХ, а также вайфвай и порты для зарядки телефонов в столичном метро. Минск продолжает повышать свой интеллектуальный уровень - особенно в разработке полезных для горожан сервисов. Причем сейчас разработчики делают акцент именно на простоту и удобство использования. Например, отследить передвижение транспорта в реальном времени и выбрать оптимальный маршрут теперь можно за несколько секунд - с помощью своего гаджета.



Программу по слежению за транспортом появилась в этом году. Интерфейс позволяет в режиме реального времени увидеть, где находится конкретный автобус, троллейбус или маршрутное такси и как скоро транспорт прибудет к ближайшей остановке. Сервис доступен для разных операционных систем. В приложении можно проложить и индивидуальный маршрут. Причем, не только в столице, но и между разными белорусскими городами.



Не за горами и время весенних и летних каникул и конечно же - путешествий. Тех , кто предпочитает отправляться в приключения по железной дороге е- в этом году тоже ждут новые мобильные бонусы. Приложение "Мой поезд" - еще одна софт-новинка этого года. Теперь пассажиры могут приобретать электронные проездные онлайн на все виды сообщений - в том числе при проезде с пересадками. При покупке билета можно даже выбрать себе место в вагоне - за столом или у окна - всего в пару кликов.



Вопросы включения отопления, горячей воды и ямочный ремонт во дворах - актуальный для водителей - все эти также можно решить онлайн - на портале 115. бел. Достаточно оставить заявку или связаться со специалистом и обязательно - прикрепить фотографии. Созданную электронную заявку рассмотрят в течение нескольких часов . Операторы портала указывают на неполадки соответствующим службам - пару дней - и проблема устранена.



Онлайн-помощник за один день обрабатывает шесть тысяч звонков и около четырехсот интернет-заявок. Специалисты центра признаются, обращения порой бывают самые неожиданные.



В этом году на сайте добавилась новая опция по поиску потерянных домашних животных. Можно оставить заявку с фотографией четвероногого друга и описанием места, где потерялся домашний питомец.



