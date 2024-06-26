Минск празднует 50-летие присвоения звания "город-герой"

Он испытал ад Тростенца, муки Минского гетто, не сдавался фашистам благодаря подпольщикам и возродился из пепелища. Ровно 50 лет назад Минск официально получил высшую степень отличия - "город-герой".

За неделю до 30-летия празднования освобождения Минска, в 1974 году, де-юре засияла "Золотая звезда". Спустя 4 года председатель президиума Брежнев посетил столицу БССР лично и вручил награду. Минск стал девятым городом-героем на карте.