Минск празднует День города. В спортивном празднике принял участие Александр Лукашенко

Столица празднует свой день рождения, и празднует с небывалым спортивным размахом. Повод весьма внушительный. Минск пересек очередной полувековой рубеж. Дата серьезная - 951 год. Ко дню рождения готовились основательно: 2 десятка площадок по всему городу подготовили организаторы. Но самая масштабная традиционно развернулась около Дворца спорта. И это весьма символично, ведь встретить праздник в духе здорового образа жизни - это очень даже современно. Вниманию минчан и гостей столицы - парусная и гребная регаты, соревнования по баскетболу "три на три", турнир по силовому экстриму, показательные выступления каратистов и борцов. В масштабном празднике принял участие и Президент Беларуси. Александр Лукашенко в составе команды Национального олимпийского комитета вместе с олимпийской чемпионкой Пхенчхана по биатлону Надеждой Скардино и конькобежцами Игнатом Головотюком и Мариной Зуевой выступил в эстафете на лыжероллерах. Этот заезд стал кульминацией спортивного праздника. Но обо всем по порядку, детально прямо сейчас в репортаже Станислава Липского.

В далеком 1067-м в "Повести временных лет" Минск впервые был упомянут в истории. Тот год считается днем рождения столицы: сегодня Минску исполнился 951, но едва ли он выглядит на свой возраст, город-герой прекрасен, здоровьем так и пышет, поэтому за 286 дней до старта II Европейских игр свой день столица отпраздновала большим фестивалем спорта.

Место проведения баталий - территория вокруг Дворца спорта. Здесь же фуд-корты, концертная площадка... Первыми в акватории реки Свислочь замечаем каноэ и байдарки Республиканского центра олимпийской подготовки по гребле: с шести утра участники готовятся к звездной регате.

Именно этот - уже традиционный - старт вновь в центре столицы собрал не только сильнейших гребцов страны, но и мира. Камилла Бобр, Алена Ноздрева, Денис Махлай, Артем Козырь совсем недавно побеждали на планетарном форуме в Португалии, сегодня все они здесь. Такой праздник - не только возможность показать себя, но и привлечь детей в свой вид спорта.

Вообще же, территорию вокруг Дворца спорта разделили на 4 соревновательных зоны.

В первой, кроме гребцов, зажигали баскетболисты: Palova Arena собрала более 70 команд на своих площадках, дружине сборной страны помогает побеждать Татьяна Лихтарович. В такой праздник, признается спортсменка, с большим удовольствием сменила классический баскетбол на вариант "три на три".

Вторая и третья зоны объединили виртуозов силового экстрима, мастер-класс подготовила Федерация волейбола совместно с клубом "Минск". Здесь же пункты проката роликов, фотозона и даже уроки игры в шахматы - равнодушных к масштабу происходящего днем с огнем не сыщешь.

Центральной же соревновательной площадкой стало место проведения эстафет на лыжероллерах и роликовых коньках. Сборные представлены четырьмя спортсменами: два парня и две девушки, дистанция каждого - 2 800 метров.

Первыми на старт вышли дружины учреждений высшего образования. Здесь же любители: Николай Лукашенко свою дистанцию преодолел на роликах, собственно, как пресс-секретарь Президента Наталья Эйсмонт. Не было же равных в этой части соревновательной программы университету физкультуры, второе место у представителей педагогического университета имени Максима Танка, бронза - у звездной команды Академии управления при Президенте Беларуси. Именно здесь бежала трехкратная паралимпийская чемпионка Пхенчхана Светлана Сахоненко.

Еще одна чемпионка Пхенчхана - Надежда Скардино перед своим стартом последние детали грядущей гонки обсуждает с председателем наблюдательного совета Белорусской федерации биатлона Валерием Вакульчиком. Совсем скоро Надежда побежит в одной эстафете вместе с Президентом Беларуси, но перед стартом эксклюзивное заявление для Агентства теленовостей.

Ответив на наши вопросы, Надежда отправляется на старт. В ее квартете Марина Зуева, Игнат Головотюк и Александр Лукашенко. К слову, 12 дружин выставили свои коллективы в рамках гонки среди силовых ведомств и органов госуправления.

Но перед непосредственным стартом - обязательная разминка. Даже, несмотря на то, что Президент с лыжероллерами на ты: тренируется Александр Лукашенко регулярно, следом - выработка стратегии. Нюансы забега Глава государства обсуждает с конькобежцами, в соперниках ведь именитые Алексей Айдаров, Елена Зубрилова, Людмила Колинчик. В битве с такими опытными спортсменами мелочей не бывает.

И как раз команда Комитета госбезопасности благодаря усилиям Людмилы Колинчик лидировала после первого этапа, но стараниями Игната Головотюка и Марины Зуевой дружина Национального олимпийского комитета вернула себе лидерскую позицию. Александр Лукашенко, здорово преодолев финишный этап, поддержал почин партнеров по команде и удержал первое место. Золото в активе команды Национального олимпийского комитета.

Второе место у сборной Министерства спорта и туризма. К слову, министр Сергей Ковальчук здорово пробежал свою дистанцию, вырвав серебро для своей дружины, бронза - у сборной Комитета государственной безопасности.