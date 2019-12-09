Световые сюжеты на фасадах зданий и более ста километров гирлянд. Минск преображается к зимним праздникам. Сказочные зарисовки оживают и в витринах магазинов. Совсем скоро засияет городская иллюминация. К слову, она в этом году изменится.



Какой новогодний декор примеряет столица,расскажет Александра Кавелич. Яркие иллюстрации Анны Силивончик сразу напоминают о предстоящих праздниках. Новогодние мотивы появляются в графических зарисовках и фантазийных сюжетах. А совсем недавно персонажи художницы поселились и в витринах столичного универмага. Дизайнеры дополнили атмосферные картины праздничными атрибутами. Например, одну из новогодних елей собрали из подушек. А героев - "оживили". Раскрасили картины и новогодними огнями. Световое оформление фасадов тоже обновили.







Новогодняя атмосфера охватываетглавные проспекты

Динамичные проекции в виде новогоднего калейдоскопа уже можно было увидеть на фасаде Дворца профсоюзов. Там протестировали праздничную подсветку. К слову, в этом сезоне полностью обновили световой дизайн проспекта Независимости.

А вот новогодние ели, их в столице несколько десятков, пока только готовятся засиять разноцветными огнями. Завершается монтаж иллюминации. Самое высокое новогоднее дерево - на Октябрьской площади - вновь превратится в большой мультимедийный экран. Чтобы он работал исправно, внутри 30-метрового дерева появилась мини-электростанция и пульт управления. Подобную технологию в этом сезоне впервые используют и для оформленияелки около выставочного комплекса "БелЭкспо".





Самое нестандартное новогоднее дерево вновь выросло у Дворца спорта