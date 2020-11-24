Разноцветные фотозоны, фигурные игрушки и световые инсталляции... Минск примеряет новогодний наряд! На основных локациях продолжают устанавливать елки - их будет более 30. Так, например, каркас возле "Чижовка-Арены" уже почти смонтирован. А на Октябрьской площади приступили к световому оформлению… Каким будет новогодний Минск, расскажет Елена Витко.