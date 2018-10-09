Минск примет международную конференцию по борьбе с терроризмом в цифровую эпоху

Сегодня Минск станет площадкой для международной конференции высокого уровня "Предотвращение и борьба с терроризмом в цифровую эпоху". Масштабное международное мероприятие соберет свыше 160 представителей министерств иностранных дел, обороны, внутренних дел, специальных служб, парламентов, членов дипломатического корпуса из более чем 40 стран.

Работа будет организована в рамках трех сессий по следующим темам: концептуальная база ОБСЕ для борьбы с терроризмом в цифровую эпоху, значение государственно-частных партнерств в предотвращении и борьбе с терроризмом онлайн, защита важнейших объектов инфраструктуры от террористических актов, исходящих из киберпространства.