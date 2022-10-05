Минск принимает BelTexIndustry-2022 - что предлагают молодые белорусские дизайнеры

Масштабное событие в мире моды! Минск принимает BelTexIndustry - 2022! Это крупнейшая отраслевая выставка товаров легкой промышленности Беларуси. Для посетителей подготовили яркие фэшн-шоу и насыщенную деловую программу.

В центре внимания - творчество молодых белорусских дизайнеров. Что готовы предложить потребителям? Знает Антон Малюта.

Уход западных брендов с рынка заставляет производителей осваивать новые ниши. И не только внутри страны. Спрос на нашу продукцию в России растет. В Смоленске недавно заработал мультибрендовый магазин. Дальше в планах - не только Питер или Москва, а даже самые отдаленные регионы.

Сейчас на первый план выходит его грамотное продвижение. Над этим активно работают на "Камволе". Топовые позиции уже представлены в национальном павильоне на московском ВДНХ, но все же главное - насыщение внутреннего рынка. В ближайшее время фирменная сеть пополнится новыми магазинами с новой продукцией.

Секрет успеха каждого предприятия - сильная команда дизайнеров. Сейчас в отрасль все чаще приходят молодые и дерзкие. На поиск новых талантов направлен проект "Роднае моднае". Его хорошо знают посетители фестиваля "Вытоки". Сегодня же на выставке - своеобразный финал и дефиле лучших моделей одежды для взрослых и детей.

Любая выставка - это еще насыщенная деловая программа. Наравне с белорусскими, в "Белэкспо" представлены также российские и турецкие компании. Чтобы обменяться опытом, каждый день на BelTexIndustry проводят мастер-классы и круглые столы. Официальное закрытие запланировано на пятницу.