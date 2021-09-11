3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Минск принимает фестиваль национальных культур
Посмотреть есть на что. Фестиваль национальных культур на день переехал в Минск. Все барьеры между 25-ю странами снимут в Верхнем городе уже в полдень. Редкий случай, когда до Кореи рукой подать. По соседству - Италия, Армения, Россия, Литва. Каждая диаспора представит свою 5-часовую программу. Народные танцы, мастер-классы, блюда кухонь мира, выставки мастеров и межнациональный концерт. Репетиции уже прошли в столице.
Фестиваль проходит в два этапа. Если торжественное открытие пройдет в столице, то заключительные мероприятия - шествие диаспор, базар из национальных подворий и гала-концерт - традиционно примет Гродно. Согласно переписи населения в 2019-м, в Беларуси проживают представители 156-ти национальностей.
Президент
Все
Лукашенко поздравил коллектив журфака БГУ с 80-летием факультета
Лукашенко отметил весомый вклад ВГМУ в развитие отечественного здравоохранения
Лукашенко: Беларусь готова помочь Алжиру в обеспечении продовольственной безопасности
В Беларусь съехались более 600 участников из 45 стран мира для обсуждения евразийской безопасности
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов