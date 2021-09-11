Минск принимает фестиваль национальных культур

Посмотреть есть на что. Фестиваль национальных культур на день переехал в Минск. Все барьеры между 25-ю странами снимут в Верхнем городе уже в полдень. Редкий случай, когда до Кореи рукой подать. По соседству - Италия, Армения, Россия, Литва. Каждая диаспора представит свою 5-часовую программу. Народные танцы, мастер-классы, блюда кухонь мира, выставки мастеров и межнациональный концерт. Репетиции уже прошли в столице.