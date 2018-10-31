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Минск принимает форум молодых учителей

Свои профессиональные идеи на этой неделе представляют молодые учителя. Молодежный фестиваль объединил 130 педагогов разных регионов Беларуси и России. Учителя-новички посещают тематические тренинги и мастер-классы, обмениваются опытом и современными подходами к учебному процессу.

В этом году к форуму впервые присоединились представители Смоленской области России.

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