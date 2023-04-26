Минск принимает III Национальный форум атлетов

Участие белорусских спортсменов в летних Играх в Париже остается главной целью. Об этом заявил глава НОК Беларуси Виктор Лукашенко во время открытия III Национального форума атлетов. Стоит задача выступить на Олимпиаде сильнейшим составом, без всяких ограничений со стороны МОК. Беларусь продолжает вести диалог с международными спортивными федерациями, несмотря на то, что некоторые из них принимают неоднозначные решения в отношении наших атлетов. При этом приоритеты будут расставлены в сторону самих спортсменов.

Глава НОК отметил, что сейчас проводится большая работа по выяснению условий допуска белорусских спортсменов к международным турнирам, причем речь пока не идет об олимпийской квалификации и самой Олимпиаде. "Здесь должна быть какая-то красная черта, за которую мы не можем переступить: только при уважении к нашей стране, нашим спортсменам мы будем принимать участие в соревнованиях", - подчеркнул Виктор Лукашенко.



За прошлый год Беларусь и Россия провели более 100 совместных мероприятий

Глава НОК Беларуси отметил и тесное сотрудничество с Олимпийским комитетом России. Так, за прошлый год было проведено более 100 совместных мероприятий. Кроме соревнований, это учебно-тренировочные сборы и мастер-классы для юных спортсменов.

Уроки молодым от уже титулованных атлетов запланированы в рамках вечерней программы сегодняшнего форума. Стартовало же мероприятие, в котором принимают участие более 200 известных белорусских и российских спортсменов и тренеров, интерактивным обучающим семинаром-конференцией с элементами экспертной дискуссии.