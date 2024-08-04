Минск принимает Международный турнир по триатлону. Расскажем, как скорректированы трассы автобусов и троллейбусов

В центре Минска сегодня проводится спортивное мероприятие "Минский триатлон", в связи с чем внесены изменения в работу пассажирского транспорта, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ГП "Минсктранс".

Так, с 7:50 до 13:10

автобусный маршрут № 1

организуется от о.п. "Замчище" по ул. Немига, ул. К. Цеткин, ул. Бобруйскойдо о.п. "Автовокзал Центральный", от о.п. "Автовокзал Центральный" - по ул. Бобруйской, ул. К. Цеткин, ул. Тимирязева, ул. Нарочанскойдо ДС "Веснянка" без выполнения остановочного пункта "Минский завод холодильников".

Автобус № 11

ходит от о.п. "Чигладзе" в направлении ДС "Веснянка" по пр. Пушкина, ул. Тимирязева, в обратном направлении - без изменений;автобусы № 18, 26 - по ул. Захарова, ул. Первомайской, ул. З.Бядули, ул. Козлова, пр. Машерова и далее по маршрутам в обоих направлениях.

Работа

автобусного маршрута № 29

организуется от пр. Машерова по ул. Даумана, Старовиленскому тракту, ул. Орловской, пр. Пушкина и далее по маршруту,в обратном направлении - по пр. Пушкина, пр. Победителей, ул. Немига, ул. М.Богдановича, пр. Машерова и далее по маршруту.

Автобус № 40

ходит от ул. Московской по ул. Л.Толстого, ул. Московской, ул. К. Цеткин, ул. Кальварийскойи далее по маршруту,в обратном направлении - по ул. Кальварийской, ул. Романовская Слобода, ул. Немига, ул. К. Цеткин, ул. Московскойи далее по маршруту.

Автобусы № 44, 136

следуют от пр. Машерова, ул. Даумана, Старовиленскому тракту, ул. Орловской, ул. Л. Украинки, ул. Тимирязева, а/д Р-28 (маршрут № 44 - до остановочного пункта "ст. Ждановичи"; маршрут № 136 - далее по маршруту),в обратном направлении - по пр. Победителей, ул. Немига, ул. М. Богдановича, пр. Машерова и далее по маршрутам.

Работа

автобусного маршрута № 50с

организуется от ул. Московской по ул. Л.Толстого, ул. Вокзальнойдо ДС "Дружная";

№ 57

- от ул. Пулихова по ул. Первомайской, ул. Ульяновской, ул. Бобруйской, ул. К. Цеткин, пр. Дзержинского в обоих направлениях;

Автобус № 69

едет от пр. Победителей по ул. Немига, ул. К. Цеткин, ул. Бобруйскойдо о.п. "Автовокзал Центральный",от о.п "Автовокзал Центральный" - по ул. Бобруйской, ул. К. Цеткин, ул. Тимирязева, пр. Пушкина и далее по маршруту без выполнения остановочного пункта "Минский завод холодильников";

автобус № 73

- от ул. Московскойпо ул. К. Цеткин, ул. Тимирязева и далее по маршруту без выполнения остановочного пункта "Минский завод холодильников",в обратном направлении - без изменений.

Работа

автобусного маршрута № 76э

организуется от ул. Орловскойпо ул. Л. Украинки, ул. Тимирязева и далее по маршруту с выполнением на изменяемом участке о.п. "Леси Украинки", в обратном направлении - без изменений;

автобусного маршрута № 91

- по ул. М.Богдановича, ул. Немига, ул. Романовская Слобода, ул. Кальварийской, ул. Тимирязева до ДС "Веснянка" без выполнения остановочного пункта "Минский завод холодильников",в обратном направлении - от ДС "Веснянка" по ул. Нарочанской, пр. Победителей, ул. Немига, ул. М. Богдановича и далее по маршруту без заезда на о.п. "Дипгородок."

Автобус № 100

следует от пр. Независимости по ул. Козлова, ул. З.Бядули, ул. Первомайской, ул. Ульяновской, ул. Бобруйской, ул. Советской, ул. Мясникова, ул. Московскойи далее по маршруту,в обратном направлении - по ул. Московской, ул. Л.Толстого, ул. Московской, ул. Бобруйской, ул. Ульяновской, ул. Первомайской, ул. З. Бядули, ул. Козлова, пр. Независимости и далее по маршруту.

Автобус № 115э

курсирует от пр. Независимости по ул. Козлова, ул. З. Бядули, ул. Первомайской, ул. Ульяновской, ул. Свердлова, ул. Кирова, ул. Бобруйскойс выполнением на изменяемом участке остановочного пункта "Кирова",в обратном направлении - по ул. Бобруйской, ул. Ульяновской, ул. Первомайской, ул. З. Бядули, ул. Козлова, пр. Независимости и далее по маршруту без выполнения остановочных пунктов на изменяемом участке.

Работа

автобусного маршрута № 119с

организуется от пр. Победителей по ул. Немига, ул. К. Цеткин, ул. Бобруйскойдо о.п. "Автовокзал Центральный" с выполнением о.п. ст. м. "Немига", "Романовская Слобода", "Музыкальный театр", "Вокзал", АВ "Центральный",от о.п. "Автовокзал Центральный" - по ул. Бобруйской, ул. К. Цеткин, ул. Тимирязева, МКАД, пр. Победителей до остановочного пункта "Аквапарк" с выполнением на изменяемом участке остановочных пунктов "а/в Центральный", "Ленинградская", "Музыкальный театр", "Тимирязева", "2-я городская детская больница", "Ратомская".

Автобус № 127

ходит от ул. Свердлова по ул. Кирова, ул. Бобруйскойдо остановочного пункта "Вокзал", в обратном направлении от о.п. "Вокзал" - по ул. Бобруйской, ул. Ульяновскойи далее по маршруту;

автобус № 133

- от ул. Орловскойпо ул. Л. Украинки, ул. Тимирязева, уд. Нарочанской, в обратном направлении - без изменений;

автобус № 163

- от пл. Ф. Богушевича по ул. К. Цеткин, ул. Кальварийскойи далее по маршруту, в обратном направлении - по ул. Тимирязева, Романовская Слобода, Немига.

Работа

автобусного маршрута № 189э

от РКМЦ организуется по ул. Парковой, а/д Н-9036, а/д Р-133, МКАД и далее по маршруту,в обратном направлении - без изменений;

№ 190э

- от РКМЦ организуется по ул. Парковой, а/д Н-9036, а/д Р-133, МКАД, пр. Победителей, ул. Ратомской, ул. Тимирязева, ул. К. Цеткин, ул. Бобруйскойдо о.п. "Автовокзал Центральный" с выполнением на изменяемом участке остановочных пунктов "Вокзал", "АВ Центральный", в обратном направлении - по ул. Бобруйской, ул. К. Цеткин и далее по маршруту с выполнением на изменяемом участке остановочных пунктов "АВ Центральный", "Ленинградская".

Троллейбус № 10

со стороны ДС "Малиновка-4" следует от пр. Пушкина по ул. Ольшевского до ДС "Масюковщина" в обоих направлениях;

№ 22

- от пр. Независимости по ул. Козлова, ул. З. Бядули, ул. Первомайской, ул. Ульяновской, ул. Свердлова, ул. Кирова, ул. Бобруйской, ул. Ульяновской, ул. Свердлова и далее по маршруту без выполнения остановочного пункта "Вокзал" в транспортном терминале, в обратном направлении - по ул. Бобруйской, ул. Ульяновской, ул. Первомайской, ул. З. Бядули, ул. Козлова, пр. Независимости и далее по маршруту.

Троллейбус № 77

курсирует от пр. Пушкина по ул. Орловской, пр. Победителей, ул. Саперов, ул. Тимирязева до о.п. "Саперов", в обратном направлении - по ул. Тимирязева, ул. Л. Украинки, пр. Пушкина и далее по маршруту.

Работа

автобусного маршрута № 300э

организуется от а/в "Центральный" по ул. Бобруйской, ул. Свердлова, ул. Маяковского, ул. Аранской, пр. Партизанский, ул. Ванеева, ул. Ваупшасова, ул. Радиальной, ул. Филимонова, пр. Независимости и далее по маршрутам в обоих направлениях;

пригородных маршрутов № 345, 420

- со стороны Минска без изменений, в обратном направлении - от остановочного пункта "РИВВиТ" по а/д Н-9036, а/д Р-133, МКАД, ул. Тимирязева и далее по маршруту;

пригородного маршрута № 419