Минская диалоговая площадка выходит на новую орбиту. Белорусская столица сегодня стала мировым космическим центром. Минск принимает XXXI Международный конгресс Ассоциации участников космических полетов. Событие знаковое, масштабное, авторитетное. Участвуют более 80 космонавтов и астронавтов из 17 стран, а также ученые, исследователи, дипломаты, руководители органов госуправления, представители общественных организаций, учебных заведений и отраслевых предприятий. В торжественной церемонии открытия форума принял участие Президент Беларуси.

Выбор Минска как большой диалоговой площадки подтверждает факт признания международным сообществом успехов Беларуси в космической сфере. Нам, безусловно, есть чем и кем гордится.

Как отметил Глава государства, в историю космической эры вписаны имена белорусских ученых и космонавтов. Уверенно развивается и космическая отрасль нашей страны. О внеземных перспективах Андрей Кривошеев.

Космический конгресс в Беларуси с таким высоким представительством и высокой во всех смыслах миссией - яркое событие не только сугубо для науки и изучения космоса. Как и сама космическая программа, конгресс поднимает Беларусь на новый уровень - в коммуникациях, науке, образовании, узнаваемости и имидже в мире.

Каждый из участников - членов ассоциации, конечно, герой, и, безусловно, авторитетный человек в своей стране. Их приезд в Беларусь уже событие, но не секрет, что многие астронавты и космонавты сегодня - это весомые политики, сенаторы, руководители НИИ, общественных советов и успешные бизнесмены. Принимая их в Минске, создаем своего рода неформальный "клуб друзей Беларуси" с высокими, как космос, возможностями.

Ассоциация космонавтов и астронавтов родилась в далеком 1985-ом. Это первый год советской перестройки и полноформатного открытия Америки для контактов с Советским Союзом. Этот формат пронесли через три десятилетия. Да, ассоциация вне политики, но политика прислушивается к голосу космонавтов, астронавтов, а теперь еще и тейконавтов из Китая. Какими бы сложными не были отношения между политиками на Земле, в космосе особое неделимое братство.

Например, сегодня лавина санкций и контрмер, но на орбите слаженный экипаж из трех американцев, немца и двух русских. Хотя бортинженер МКС Олег Артемьев гордится своими белорусскими корнями. Более того в обращении к конгрессу подчеркнуто старается говорить по-белорусски. Так и летит через пространство: "Паважаныя сябры, друзья, friends… "

Сегодня ассоциация - это четыре сотни покорителей космоса из четырех десятков стран мира. Элитный дивизион, в котором и Беларусь не на последних ролях.

Как сообщество практиков ассоциация продвигает три основных "трека". Первое: международные исследования - от безопасности до совместимости космических аппаратов. И это не посредничество, это прямая доверительная связь.

Второе направление - образование. Чтобы у современных мальчишек в астрономии, физике, математике и инженерном деле так же горели глаза, как у их сверстников времен Гагарина или Климука. Вдохновлять бесконечностью космоса будут и в Беларуси. В рамках конгресса четыре десятка встреч - от закрытых НИИ и лабораторий фундаментальной науки до университетских "поточек" и школьных классов. Первая ласточка - общение с космосом из столичной ратуши. Намедни вызвало фурор в том числе в социальных сетях участников.

Третье, в чем действительно сильна ассоциация, - борьба за экологию. Даже из космоса видно, какой гигантский урон нанесен тропическим лесам или ледникам Арктики. Да и кому как не космонавтам бить в набат о сохранении планеты. Они ведь эту планету видели целиком и без аппаратуры. Видели, безусловно, и Беларусь, которую на конкурсной основе предпочли в этом году всем иным участникам космического пула государств. Почему? Пусть ответят сами.

Олег Новицкий, летчик-космонавт: "Замечательно, что конгресс проходит в Минске. Не каждая страна удостоилась такой чести, даже имеющая своих космонавтов. Первые впечатления замечательные, все хорошо организовано, красиво оформлено. Конгресс пройдет на самом высоком уровне. Это нормальный диалог равных партнеров".

Владимир Коваленок, космонавт: "Беларусь - космическая держава. Это не мы придумали. Это придумал, признал комитет ООН по космосу, что Беларусь является космической державой. Она имеет свою группировку, своих космонавтов, есть и хорошие космические программы".

Зная это искреннее отношение космонавтов к Беларуси, обращаясь к конгрессу, Президент начинает неформально: "Друзья". И подчеркивает: такое количество героев, людей бесконечно преданных высокой во всех смыслах миссии Минск принимает впервые.

Сегодня в мире 90 космических держав, среди них и Беларусь. Спутников пока всего 2. Но на языке космонавтики - это космическая группировка, со своим ЦУПом, фундаментальной и прикладной наукой, технической школой и планами дальнейшего мирного освоения космоса. Белорусский космос тащит вверх десятки смежных сфер. Например, новые материалы, наноструктуры, материалы - вообще научная фишка Беларуси. Добавьте сюда уже традиционные связь, предотвращение и минимизация катастроф, пилотируемые через спутник комбайны, картография и экология. И все равно это далеко не полный список. Например, космические зеркала особой гладкости. В мире всего два лидера-производителя - в США и у нас, в Беларуси.

Кроме очевидного, на новую высоту благодаря космосу поднимаются и вполне земные задачи. Например, биоинженерия или производство кристаллов. Есть опыты, которые можно произвести только в космосе, создавать его на земле - огромные затраты. Но Беларусь как часть мировой космической среды может себе позволить использовать мировые же новинки в исследованиях.

Сложность исследований сегодня принимается буднично, но ведь на заре белорусской космической программы многие отговаривали. Мол, зачем космос, дорого, нерентабельно, да и на земле проблем хватает. Благо, Президент не согласился. И принцип - сохранять и развивать те области, где есть опыт, кадры и советский технологический задел, - победил в споре: быть или не быть белорусскому космосу.

Вообще высочайшие технологии, той же Международной космической станции, работают и с примирительной политической технологией и технологией социального лифта. 2 десятилетия кружит по орбите МКС, сколько инженеров, пилотов, ученых выросло профессионально за этот срок? Жаль, что рациональные политики не растут так быстро.

Белорусский космический конгресс - не только работа, но еще и попытка для гостей понять душу белорусского народа, оценить страну. За человеческим измерением Беларуси далеко ходить не надо, уверен Президент. Лучшим покоряется космос.

Бывших астронавтов и космонавтов не бывает, уверена сама в прошлом астронавт, а ныне глава ассоциации Бонни Данбар. И как в любой профессии, в покорении космоса нужна преемственность, особенно когда цель так высока - дотянуться до звезд. А Беларусь и белорусский конгресс уже стали еще одной ступенькой вверх.

Очень эмоционально на конгрессе прозвучали слова нашего дважды Героя Советского Союза Петра Ильича Климука. Как истинный белорус, говорил не столько о космосе, сколько рассказывал о родине коллегам-космонавтам. Зал улыбнулся, когда речь зашла о высоком разрешении белорусской оптики.

В конце выступления бесценный подарок Президенту - малая родина рукой космонавта-живописца Алексея Леонова. Он, к сожалению, болеет, но его взгляд на мир и его позиция остались в зале. Так решил Глава государства.

Это решение зал встретил овациями, кто-то из российских коллег отметил, как это по-белорусски, по-хозяйски чутко и тонко. Возможно, именно этот добрый жест окончательно снял любой официоз на встрече. Президента просто не отпустили из зала. Астронавты, космонавты, ученые и журналисты плотным кольцом обступили лидера, кто ради селфи, кто ради того, чтобы так накоротке, но лично сказать пару слов о Беларуси и своих проектах, пожелать успехов на земле и в космосе. В такой компании и такие слова дорогого стоят.

Своими эмоциями гости Беларуси делились уже после закрытия первой пленарной части. И хотя работы впереди еще 3 дня и большинство участников далеко не молодо, чувствовался и азарт, и огонек.