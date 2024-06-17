Минск принял заседание Парламентского собрания Беларуси и России - говорили о науке, образовании и союзном бюджете

Все сильнее и наша союзная сила. В том числе нашего единого научного и образовательного пространства. 17 июня стало известно, что белорусские абитуриенты смогут поступать в российские вузы, в том числе через гранты. Это заявили на заседании Парламентского собрания Беларуси и России в Минске. О союзной повестке смотрите в репортаже Антона Малюты.

Большой союзный день начался утром в Национальном аэропорту "Минск" с традиционного "чувствуйте себя как дома". Союзное государство - наш большой общий дом, где живем в спокойствии и благополучии, чтим традиции и бережем историю.

Российскую делегацию наш Дом правительства встретил выставкой о 80-летии освобождения Беларуси. Тогда два братских народа вместе переживали и трагические, и героические события. И память о них - крепкий фундамент, на котором по кирпичику выстраиваем совместное настоящее и будущее.

Пример Беларуси и России можно показывать всему миру. Наши народы скреплены историей, мы доказываем миру, что наш союз нерушим. Николай Валуев, зампредседателя комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России

Союзное государство от Бреста от Владивостока, и на этом пути никаких препятствий. Так должно быть, и мы к этому идем. Все начинается с молодежи. В России сегодня учится 12 тыс. белорусов, а у нас - 2,5 тыс. россиян. Конечно, это далеко не предел, но вслед за количеством должно расти и качество интеграции. А это единые подходы во всем, включая написание учебных пособий.

С введением единых образовательных программ поставлена задача создать единые учебники для учреждений общего среднего и профессионально-технического образования. На совместной коллегии в Минске обсуждался вопрос о передаче белорусских учебников российским коллегам для использования нашего опыта. Сегодня мы активно работаем в данном направлении. Андрей Иванец, министр образования Беларуси

На образовательные, научные, молодежные проекты идет немало ресурсов из союзного бюджета. Как его исполнили в 2023 году, парламентарии рассмотрели сегодня. Как ни странно, часть средств остались нетронутыми. Но такого больше не повторится.

"Профицит бюджета Союзного государства остается в прошлом. Сегодня объем предложений, которые генерируют министерства, ведомства, Курчатовский институт, НАН такой, что результаты включенности этой работы в общеинтеграционную повестку вполне очевидны", - отметил государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

И сегодня же в Овальном зале решили организационные вопросы. Состав нашего парламента обновился после единого дня голосования, а значит, перемены есть и в руководстве Парламентского собрания. Первым заместителем избран Игорь Сергеенко. С коллегой Вячеславом Володиным взгляды на союзную работу у них совпадают.

Мы дорожим дружбой с Российской Федерацией. Я уверен, что сегодняшняя сессия даст импульс для нашей дальнейшей совместной работы. Результатом явится новое предложение, новые идеи и, самое главное, их воплощение в жизнь. Игорь Сергеенко, первый зампредседателя Парламентского собрания Союза Беларуси и России

"Союзное государство состоялось, при этом потенциал его недостаточно исчерпан, возможности огромные. Нам со своей стороны надо сделать все, чтобы мы эффективно решали возложенные на нас задачи", - сказал председатель Парламентского собрания Союза Беларуси и России Вячеслав Володин.

И как сегодня неоднократно подчеркивали, наша союзная сила в межрегиональных связях. Очередным доказательством станет XI Форум регионов, который пройдет уже на следующей неделе. Но за главным событием лета отнюдь не отпуск, а ежедневная кропотливая работа.