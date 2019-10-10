Минск присоединился к международному проекту "Во славу общей Победы"

Минск сегодня присоединился к международному проекту "Во славу общей Победы". У братской могилы в Лошицком парке собрались ветераны Великой Отечественной, представители власти, общественных организаций и политических партий, депутатский корпус, чтобы почтить память воинов минутой молчания и сохранить землю с места захоронения в капсулу памяти. В день 75-летия Победы капсулы вместе со списками погибших поместят в крипту Всехсвятского храма столицы.