Минск присоединился к Неделе мобильности

Зеленая инициатива в тренде городской жизни! Минск сегодня присоединился к Неделе мобильности. Акцию проводят уже в седьмой раз. По традиции жителей столицы на несколько дней призывают сменить автомобильные поездки на пешие прогулки или выбрать экологически чистые средства передвижения: велосипеды и самокаты.