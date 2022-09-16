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Минск присоединился к Неделе мобильности
Зеленая инициатива в тренде городской жизни! Минск сегодня присоединился к Неделе мобильности. Акцию проводят уже в седьмой раз. По традиции жителей столицы на несколько дней призывают сменить автомобильные поездки на пешие прогулки или выбрать экологически чистые средства передвижения: велосипеды и самокаты.
В программе эконедели: плогинг-забеги, заезды на электродевайсах и велопробеги по улицам Минска. Финалом фестиваля 22 сентября станет Всемирный деньбез авто. О движении на чистом транспорте - Илья Цветков (видео).
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