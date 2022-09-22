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Минск присоединяется ко Дню без автомобиля. Поощрение для водителей: бесплатная поездка в транспорте

На пользу экологии города. Минск в седьмой раз присоединяется ко Всемирному дню без автомобиля.

Сегодня жителей и гостей столицы призывают пересесть с личных авто на более экологичный транспорт: использовать велосипеды и средства индивидуальной мобильности: электросамокаты, моноколеса и сигвеи.

А по предъявлению техпаспорта и водительского удостоверения автолюбителям можно будет бесплатно проехаться на работу, учебу и домой в общественном транспорте.

Фото: БелТА

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