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Минск присоединяется ко Дню без автомобиля. Поощрение для водителей: бесплатная поездка в транспорте
На пользу экологии города. Минск в седьмой раз присоединяется ко Всемирному дню без автомобиля.
Сегодня жителей и гостей столицы призывают пересесть с личных авто на более экологичный транспорт: использовать велосипеды и средства индивидуальной мобильности: электросамокаты, моноколеса и сигвеи.
А по предъявлению техпаспорта и водительского удостоверения автолюбителям можно будет бесплатно проехаться на работу, учебу и домой в общественном транспорте.
Фото: БелТА
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