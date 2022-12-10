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Минск призвал ЮНЕСКО оценить влияние польского забора на Беловежскую пущу

Минск призвал ЮНЕСКО оценить влияние польской пограничной стены на Беловежскую пущу. Об этом сообщает пресс-служба Министерства природы. Уточняется, что Беларусь неоднократно обращалась к ЮНЕСКО и Программе ООН по окружающей среде с просьбами отправить в Беловежскую пущу миссию, которая дала бы оценку влиянию стены на флору и фауну заповедника. Поляки же интенсивно возводят заборы и пренебрегают интересами экологии, а животные продолжают гибнуть в колючей проволоке.

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