Минск призвал ЮНЕСКО оценить влияние польского забора на Беловежскую пущу

Минск призвал ЮНЕСКО оценить влияние польской пограничной стены на Беловежскую пущу. Об этом сообщает пресс-служба Министерства природы. Уточняется, что Беларусь неоднократно обращалась к ЮНЕСКО и Программе ООН по окружающей среде с просьбами отправить в Беловежскую пущу миссию, которая дала бы оценку влиянию стены на флору и фауну заповедника. Поляки же интенсивно возводят заборы и пренебрегают интересами экологии, а животные продолжают гибнуть в колючей проволоке.