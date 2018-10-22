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Минск чтит погибших и говорить о мире. В Белгосфилармонии идет "Вечер памяти"
В эти минуты Минск продолжает вспоминать, чтить погибших и говорить о мире. В Белгосфилармонии идет "Вечер памяти". Среди участников и те, кто помнит трагические события Второй мировой, кому удалось спастись и миновать жестокую машину массового уничтожения людей. Узники гетто съехались в Минск из разных уголков Беларуси. Со сцены звучали откровения, воспоминания и, конечно, молитва о жертвах холокоста. Кульминацией вечера стала церемония награждения медалями "Праведник народов мира". Представители двух белорусских семей получили награды за своих предков, которые в годы войны, рискуя своими жизнями, укрывали и спасали евреев от гибели. Особенностью вечера стала и фотовыставка. Это своеобразная реконструкция кровавых событий. Завтра мероприятия, приуроченные к 75-ой годовщине ликвидации Минского гетто, продолжатся в Минске международным форумом, посвященным холокосту, и масштабной экскурсией по местам бывших еврейских гетто.
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