Минск расцветает на глазах - за летний облик города взялись флористы

Пестрые и душистые панно от столичных флористов. В Минске высаживают однолетние цветы. Всего в планах миллион 400 тысяч растений. В красочном миксе, например, бегонии и астры, виолы, тагетисы, розы.



На площади Независимости, например, "выросли" петунии (около 40 тысяч). Чтобы цветущая композиция была максимально яркой, за растениями нужен уход - ежедневный полив и регулярная подкормка. Традиционно разрабатывают и новые эскизы. В этом году это набережная в Дроздах, территория возле Большого театра, а также на пересечении проспектов Победителей и Машерова.