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Минск расцветает на глазах - за летний облик города взялись флористы
Пестрые и душистые панно от столичных флористов. В Минске высаживают однолетние цветы. Всего в планах миллион 400 тысяч растений. В красочном миксе, например, бегонии и астры, виолы, тагетисы, розы.
На площади Независимости, например, "выросли" петунии (около 40 тысяч). Чтобы цветущая композиция была максимально яркой, за растениями нужен уход - ежедневный полив и регулярная подкормка. Традиционно разрабатывают и новые эскизы. В этом году это набережная в Дроздах, территория возле Большого театра, а также на пересечении проспектов Победителей и Машерова.
Тренд на многолетние композиции подхватили все районы. Только в этом сезоне высадят около 120 тысяч растений. Дополнят существующие композиции, также будут моноцветники. Кроме этого, выставят почти 15 тысяч ампельных ящиков. Треть из них уже "распустилась" на ограждении вдоль проспекта Победителей. Увеличат и количество вертикальных конструкций. Они украсят магистральные улицы, центральные площади и въезды в город.
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