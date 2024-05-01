Минск разнообразный. Расскажем о достижениях и новых возможностях столицы

По результатам 2023 года Минск лидирует в социально-экономическом развитии среди белорусских регионов. Корреспондент АТН Александра Гойтан расскажет о достижениях и новых возможностях города.

Город счастливого детства

С чего начинается Родина, воспитанники 584 детского сада столицы узнают из интерактивных экспозиций музея. Карта ремесел и белорусских достопримечательностей, уголок с аутентикой и пасторальными мотивами. Каждый экспонат ведет к нашим истокам.





Мы взяли основным направлением в работе нашего дошкольного учреждения формирование семейных ценностей на основе духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания. Марина Шавель, заведующая детским садом № 584 г. Минска

За последние три года в Минске открыли 10 садов и 4 школы. Сейчас идет строительство еще двух средних учебных заведений и трех дошкольных.

Два детских сада возводят в Первомайском районе. Его еще именуют восточными вратами Минска.

Сентябрь 2024 года - введение данного объекта. Объект - дошкольное учреждение № 7 будет оборудован по последним современным требованиям. Очень верим в то, что здесь дети смогут получать достойное воспитание. Алла Венская, начальник управления по образованию администрации Первомайского района г. Минска

Необходимую инфраструктуру возводят в каждом районе Минска. В новых кварталах строят жилье, а рядом сады, школы, поликлиники. С акцентом на качество и доступность.

С заботой о людях

За последние годы столичный микрорайон Курасовщина прирос масштабными и такими важными объектами в социальной сфере. Так, с открытием хирургического корпуса 11-й больницы расширятся возможности для оказания медицинской помощи пациентам. Введение в строй современного общежития для медицинских работников поможет закрепить ценные кадры на местах. А обновленная школа - нужный подарок для семей с детьми.

Минск - здоровый город

"Минск - здоровый город" - еще один постулат, которому неизменно следует белорусская столица. Новые подходы в лечении пациентов, инновационные разработки, цифровизация медучреждений и доступная медицина. Все это важные инвестиции в здоровье людей.

Функционирует новая детская поликлиника № 14, сдан блок (гемомодуль) РНПЦ хирургии, трансплантологии. Реконструирована 5 городская клиническая больница, значительные вложения направлены на детскую инфекционную больницу. Мы находимся в новом корпусе нового хирургического корпуса 11 городской клинической больницы, которая в ближайшие дни начнет принимать пациентов. Игорь Юркевич, председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома

За последние годы Минск прирос 13-ю новыми объектами в сфере здравоохранения. Среди значимых медицинских новостроек сейчас более 10 объектов.

Город возможностей

Город возможностей и притяжения инвестиций. Среди регионов страны более 30 % ВВП - у столицы. Драйвер экономического развития Минска - мощный промышленный комплекс, в составе которого более 200 предприятий.

Инвестиционная привлекательность Минска

Внешнеэкономическая деятельность в столице активно развивается. Основной наш партнер - Российская Федерация, но вместе с тем Китайская Народная Республика. Тоже мы видим хорошую динамику в приросте товарооборота. Также у нас такие страны, как Казахстан, Узбекистан. Вообще экспорт услуг - мы работаем с 205 странами. А экспорт товаров - больше 100 стран. Буквально 2 года мы строим с Минским автомобильным заводом наш новый завод по сборке автобусов/троллейбусов. Мы участвуем в развитии инновационного нашего "Планара", предприятия. Технопарк в Минске - это уже наша вторая площадка, которая показывает хорошую динамику. Надежда Лазаревич, первый зампредседателя Мингорисполкома





Минский городской технопарк - самый крупный в стране. Это перспективная площадка для тех предприятий, которые специализируются на производстве био- и нанотехнологий, микроэлектроники, медоборудования, оптико-электронных и лазерных технологий.

Будущее Минского метрополитена

"Аэродромная", "Неморшанский сад", "Слуцкий гостинец" - плюс 3 станции метро - самая ожидаемая премьера этого года. Но труженица "Алеся" (наш механизированный комплекс) готова прокладывать уже новые тоннели, а значит, третья ветка вырастет и в северном направлении.

Минск гостеприимный

Минск - город с самобытной архитектурой, эталон гостеприимства. По итогам прошлого года наша столица стала самым популярным местом у туристов.





В основном россияне и из Казахстана. А так, знаете, все так, как и раньше на самом деле - и ближний зарубеж, Испания, Великобритания (недавно группа подходила небольшая). Никита Сергиевич, специалист отдела информационно-туристского центра "Минск"