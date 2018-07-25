Минск с необычного ракурса. Маршрут по Свислочи на байдарках

Минск с необычного ракурса - воды - сегодня можно увидеть во время сплава на байдарках. Маршрут по Свислочи проложен от улицы Семенова до урочища Серебряный Лог в Лошице. За несколько часов можно увидеть столицу и овладеть навыками гребца. В каждой лодке новичков сопровождают профессионалы.