Минск с размахом празднует День города

Минск наполнен прекрасным настроением. Зажигательные оупен-эйры, фестивали, спортивные старты. Улицы наполнились и ревом моторов. Брутальный заезд украсил этот день - байкеры закрыли свой сезон. Впрочем, вместо слов лучше один раз взглянуть. Атмосферный репортаж прямо сейчас.





Рассказывает Александра Кавелич. В свой день рождения Минск отправился в путешествие по страницам городской и даже мировой летописи.



Реконструкторы из десятка стран воссоздали в центре столицы атмосферу давних эпох



От стоянок времен палеолита до сражений Великой Отечественной. Все атрибуты прошедших столетий выполнены с исторической точностью. Например, сейчас мы в кузнечной мастерской раннего Средневековья. Со своей аутентичной мастерской Дмитрий Андреев путешествует по разным городам. А сегодня в праздничном Минске приоткрывает новичкам азы кузнечного дела по старинной технологии.







И пока здесь погружались в события минувших столетий, Верхний город стал местом притяжения современного искусства. Уличные артисты превратили городские улицы в концертные площадки. А у Ратуши, где каждую неделю знакомят гостей с культурой разных стран, звучали поздравления на многих языках. Пожеланиями любимому городу делились и зрители. Минчане вместе с музыкантами и актерами подхватывали праздничное настроение.





Столичные улицы сегодня стали и мототреком

Рев 8 тысяч моторов раздавался за сотни метров. Байкеры из десятков стран пронеслись по центральным проспектам, чтобы ярко завершить мотосезон. Дрифт-шоу и показательные выступления вейкбордистов. Самой экстремальной локацией стала территория у Дворца спорта. Маленькие минчане тоже присоединились к городским гонкам. Правда, на беговелах.





